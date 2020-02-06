Своевременная профилактика светодиодного экрана

Эксплуатация LED-экрана всегда сопряжена с воздействием огромного числа внешних факторов. Заблуждается тот, кто считает, что не требуется даже профилактическое, техническое обслуживание. Иногда достаточно всего 2-3 года, чтобы устройство стало полностью неисправным и подлежащим замене. Вывод – нужно как можно дальше отсрочить вынужденный ремонт светодиодного led экрана. Это убережёт вас от дополнительных расходов.

Светодиодный экран. ООО"КомпэлсИнтеграция"

За счёт чего же это можно сделать? Вот перечень обязательных мероприятий, которые важны для владельца рекламного устройства:

очищение электронных плат от пыли и грязи. Если их вовремя не удалять начнутся локальные процессы окисления и коррозии;

проверка герметичности корпусов. Если она нарушена , то потребуется замена контурных , защитных элементов;

то потребуется замена контурных защитных элементов; контроль за работой источников питания. Нельзя допустить превышения номинала нагрузок , разрешённых производителем. Если этим правилом пренебречь — оборудование выйдет из строя без возможности восстановления.

Светодиодный экран. ООО"КомпэлсИнтеграция"

Причины неисправностей

Они разделяются на три группы:

нарушения эксплуатационного режима. В этом случае сам владелец виноват в случившейся поломке. Чтобы такого не случалось необходимо корректно проводить настройки , подключения к электрической сети и монтаж; естественная выработка ресурса комплектующих элементов. Как правило , это характерно для качественных устройств. Завод-изготовитель даёт гарантию , в течение которого подразумевается нормальная работоспособность оборудования; ошибка программного обеспечения. Управление и настройка могут быть делегированы специальному софту. Это упрощает контроль за работой.

Способы устранения неполадок

Пути решения также можно условно распределить на два вида:

проверка качества соединения коммуникационных элементов. Как пример , плохое подключение сигнального провода к модулю. Если это произошло — не будет отображаться одна из светящихся строк. Другой вариант — отсутствие зелёной , мигающей индикации на «sending card» или «тёмный экран». Способ устранения неполадки — проверка качества подключения DVI-кабеля; замена неисправного комплектующего. Из строя вышла передающая карта. При этом мигающая , зелёная индикация будет присутствовать при неработающем экране.

Светодиодный экран. ООО"КомпэлсИнтеграция"

Профессиональный подход

Важное правило — при ремонте использовать только оригинальные, запасные части. Лучше позаботиться об этом заранее. В наличии должны быть современные средства электронной диагностики и укомплектованный ZIP-набор, состоящий из:

проводов;

блоков питания;

LED-модули;

шлейфов;

плат управления.

Ремонт LED-экранов — задача для профессионалов. Без практических навыков и специализированных знаний заниматься этим не стоит. А вот мастера, работающие в компании Future-Vision с такой задачей справятся в короткие сроки. На их стороне — 10-летний опыт и узкоспециализированные, теоретические знания. Оборудование снова будет полностью работоспособно, как и в первый день установки!