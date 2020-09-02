LS Industrial Systems. Южная Корея предлагает уникальное оборудование

Корейская компания располагает собственной лабораторией и испытательным центром. Это позволяет повышать качество электротехнического оборудования, расширять модельный ряд. На всех предприятиях внедрена система проверки качества и экологического контроля. Выпускаемая продукция отвечает в полной мере требованиям, которые прописаны в международном стандарте. Практика показывает, что производитель справляется с поставленными задачами. Он выпускает качественные электротехнические изделия, которые сегодня пользуются спросом более чем в 50 странах.
Особенность продукции корейского бренда — отсутствие брака, так как на всех этапах производства ведется жесткий контроль качества. Также компания располагает собственным центром, который ведет техническую подготовку для персонала заказчика. Сотрудники обучают правилам эффективной и безопасной работы с оборудованием.
Где выгодно купить оборудование LSIS?
Продажей оригинального оборудования производства Корея занимается компания ООО «Атлант Снаб». Она предлагает выгодные цены и гарантию качества. В каталоге представлены популярные товарные позиции:
- модульные выключатели;
- автоматы для защиты двигателей;
- устройства защитного отключения;
- миниконтакторы;
- силовые контакторы.
Полный ассортимент с описанием представлен на сайте atlantsnab.ru. Цены предоставляются по запросу. Также проводятся бесплатно персональные консультации. Сотрудники компании-поставщика оказывают информационную поддержку при подборе оборудования для автоматизации и электроснабжения производства.