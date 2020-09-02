Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
42

LS Industrial Systems. Южная Корея предлагает уникальное оборудование

Автоматизация в условиях интенсивного производства — это цель, к которой стремятся многие предприятия. Посредством внедрения новейшего оборудования можно ускорить выполнение отдельных операций, сократить издержки, организовать безопасные условия для сотрудников. Поскольку все большее количество производственных объектов автоматизируется, то растет спрос на соответствующее оборудование. В пятерку мировых лидеров по производству оборудования для промышленной автоматизации и электроснабжения входит компания LS Industrial Systems. Это производитель из Кореи, который предлагает большой ассортимент. Сегодня продукция LSIS включает как простые контроллеры, так и сложные системы комплексного управления.

Продукция LSIS.
Продукция LSIS.
ООО "Атлант Снаб"

Корейская компания располагает собственной лабораторией и испытательным центром. Это позволяет повышать качество электротехнического оборудования, расширять модельный ряд. На всех предприятиях внедрена система проверки качества и экологического контроля. Выпускаемая продукция отвечает в полной мере требованиям, которые прописаны в международном стандарте. Практика показывает, что производитель справляется с поставленными задачами. Он выпускает качественные электротехнические изделия, которые сегодня пользуются спросом более чем в 50 странах.

Особенность продукции корейского бренда — отсутствие брака, так как на всех этапах производства ведется жесткий контроль качества. Также компания располагает собственным центром, который ведет техническую подготовку для персонала заказчика. Сотрудники обучают правилам эффективной и безопасной работы с оборудованием.

Где выгодно купить оборудование LSIS?

Продажей оригинального оборудования производства Корея занимается компания ООО «Атлант Снаб». Она предлагает выгодные цены и гарантию качества. В каталоге представлены популярные товарные позиции:

  • модульные выключатели;
  • автоматы для защиты двигателей;
  • устройства защитного отключения;
  • миниконтакторы;
  • силовые контакторы.

Полный ассортимент с описанием представлен на сайте atlantsnab.ru. Цены предоставляются по запросу. Также проводятся бесплатно персональные консультации. Сотрудники компании-поставщика оказывают информационную поддержку при подборе оборудования для автоматизации и электроснабжения производства.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость