Таблица калорийности: что нужно знать и как пользоваться

Практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с понятием калорийности, но не все придавали ему серьезное значение. А зря, т.к. количество потребляемых калорий влияет не только на внешность, но и на жизнедеятельность человека. Поэтому существует специальная таблица калорийности продуктов питания , которая содержит количество единиц для расчета, планирования и конечно — составления полезного рациона.

Для чего существует таблица калорийности продуктов?

Таблица указывает количество калорий и порой даже может определить таковое уже в готовом блюде. В дополнение к основной задачи такая шпаргалка может показывать количество белков, жиров и углеводов.

Подобные таблицы в первую очередь нужны людям соблюдающим диету, ведущим здоровый образ жизни, снижающим и поддерживающим свой вес.

Постоянное потребление высококалорийных продуктов может привести к потере привлекательности и здоровья в целом. Обратившись к таблице можно сделать точный расчет энергетической ценности, в которой организм нуждается каждый день. Такой подход помогает поддерживать здоровье и не набирать лишний вес. Например, можно с легкостью узнать сколько калорий в рисе, твороге, сыре, мясе и других продуктах.

Расчетом калорийности занимаются и многие заведения общественного питания. Найти количество единиц можно под каждым блюдом в меню. Подобный подход помогает клиентам сделать правильный выбор и не употребить лишнего.

Порой таблица даже позволяет рассчитать сколько лишнего веса наберется при приеме той или иной порции.

Для того, чтобы определять количество калорий — не обязательно зубрить таблицу. Достаточно взять во внимание лишь некоторые продукты. Обеспечить успешный подсчет можно при знании личной суточной потребности в калориях, которая у всех разная.

Как использовать таблицу калорий

Для получении информации нужно найти интересующий продукт и посмотреть на пересечении его количество калорий. Расчет ведется за 100 г. Для более точного результата при приготовлении компоненты пищи рекомендуется взвешивать. Женщинам, которые пользуются таблицей с целью снижения веса специалисты советуют потреблять в пределах 800−1200 ккал в день. Точное значение зависит от веса, роста, возраста, особенностей организма, состояния здоровья и других условностей.

Рацион для худеющих должен состоять преимущественно из белков (сыра, мяса, рыбы, яиц и т.п.), вес порции не должен превышать 0,2 кг, а по энергетической ценности быть не больше 200 ккал.

Рацион для худеющих. Фото предоставлено рекламодателем.

Представителям сильного пола необходимо потреблять 2000−3000 ккал в день. Также как и у женщин для достижения результатов меню желательное составить из белков, жиров, углеводов и других нутриентов. Особенно подобный состав нужен при наращивании мышечной массы.

Более удачное процентное соотношение белков, жиров и углеводов для поддержания нормального веса заключается в пропорции 25/25/50. Если нужно похудеть, необходимо соблюдать баланс в пределах 50/20/30 того же рациона.

Помимо получении информации о калориях в блюде можно с легкостью рассчитать пропорции его ингредиентов для приготовления салатов, каш, сэндвичей, мясных блюд и др. А зная их биологическую ценность можно с легкостью определить рекомендуемый размер порции так, чтобы не переедать лишнего.

Таблица калорийности позволяет поддерживать в тонусе фигуру и здоровье. Однако, следует учитывать, что пища у всех переваривается по разному. Так, количество калорий одного и того же блюда может воздействовать на организм по разному. Поэтому при расчетах следует придерживаться особенностей собственного организма.