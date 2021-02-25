«Такого прорыва в онлайн еще не было». Гендиректор «Алтайэнергосбыта» рассказал об итогах 2020 года

Несмотря на все ограничения пандемии и связанные с ней вызовы, гарантирующий поставщик электроэнергии «Алтайэнергосбыт» не приостановил планов развития. Об итогах прошедшего года рассказал в ходе пресс-конференции гендиректор компании Валерий Нагорнов.

Емкое достижение

Потребители электричества вели себя в 2020 году, можно сказать, разнонаправленно. Население, вопреки прежним тенденциям, нарастило долги на 142,8 млн рублей.

«Мы полагаем, что сыграл роль мораторий, вводимый правительством РФ на ограничение энергоснабжения, начисление и взимание пени с должников — физических лиц», — прокомментировал Валерий Нагорнов.

Но есть и положительная тенденция: предприятия коммунальной отрасли, наоборот, сократили долги на 29 млн рублей к уровню 2019 года, промышленники — на 20 млн, бюджетная сфера — на 80 млн и т. д. Отсюда общий итог года — снижение «дебиторки».

«Это емкое и мощное достижение. Особенно хотел бы отметить сокращение задолженности в сфере ЖКХ — раньше она прирастала из года в год», — сказал руководитель.

Пресс-конференция. Анна Зайкова. Пресс-конференция. Анна Зайкова. Пресс-конференция. Анна Зайкова.

Тренд на оздоровление

Тренд на оздоровление отношений в коммунальной отрасли задал губернатор края еще в первый год своей работы, напомнил собеседник. Глава региона так определил задачу: предприятия должны быть готовы к работе к 1 августа, а не тогда, когда ложится снег.

«Мы все лето плотно и комплексно работали с коллегами из минпромэнерго, минстроя и краевого правительства, с главами районов и руководителями предприятий, проводили консультации, искали способы и возможности оплаты потребления. По большинству районов получили хорошие результаты», — продолжил гендиректор.

Проблемные территории еще остались. Среди них — Третьяковский, Змеиногорский и Немецкий национальный районы, в меньшей степени — Первомайский.

Но общая тенденция положительная. «Работаем и с населением. Уже в начале года выслали порядка 20 тыс. уведомлений, в которых предлагаем погасить задолженность», — рассказал Нагорнов.

Пресс-конференция. Анна Зайкова.

Собираемость за 100%

Со своей стороны «Алтайэнергосбыт» продолжает развивать особую услугу — берет на себя всю работу по начислению и сбору платежей за коммунальные услуги, а также печать квитанций за предприятия ЖКХ, заключая с ними агентские договоры.

В основе агентских договоров — простая логика: если помочь поставщику тепла и воды собрать платежи, у него будет больше денег на оплату электроэнергии. Валерий Нагорнов проиллюстрировал это на примере Славгорода, где «Алтайэнергосбыт» взял на себя эту функцию в 2020 году.

«В Славгороде мы отработали первый отопительный сезон. Собираемость на сегодня — 94%. Для отрасли ЖКХ это неплохо, но наша задача — собирать минимум 100%. Наш опыт работы в Павловске, где сбор уже 113% (с учетом долгов предыдущих периодов), показал: это достижимо», — сказал Нагорнов.

Пресс-конференция. Анна Зайкова.

Как в крупном городе

Между тем у агентских договоров есть и второй важный плюс: клиенты коммунальных предприятий получают новые возможности. К примеру, в 2020 году специально для них на сайте «Алтайэнергосбыта» был запущен новый онлайн-сервис по оплате услуг по номеру лицевого счета. В период пандемии он оказался особенно востребован. Теперь платеж можно сделать за пару кликов не выходя из дома и в любое время суток — так, как это делают во всех крупных городах.

Инвестиции в развитие

Проекты энергосбережения «под ключ», в том числе по энергосервисным контрактам, — это отдельный и нерегулируемый вид бизнеса, который «Алтайэнергосбыт» развивает более 10 лет. Гарантирующий поставщик вкладывает свои средства в модернизацию освещения в муниципалитетах, в поддержку производственных процессов на крупных промпредприятиях Барнаула, инвестирует в строительную отрасль. Контрагент получает экономию — и за счет нее рассчитывается с инвестором в течение срока окупаемости проекта.

Вслед за Рубцовском и Заринском в 2020 году «Алтайэнергосбыт» обновил освещение в семи сельских населенных пунктах, а в целом в энергосбережение вложил около 95 млн рублей. План на 2021 год — около 200 млн.

Предварительные направления 2021 года уже известны: «роботизированные» котельные, «умные» шкафы для скважин водоснабжения — словом, все, что позволит сделать эффективнее и современнее коммунальное хозяйство Алтайского края и Республики Алтай.

Пресс-конференция. Анна Зайкова.

Качество столичное

И все же главная задача гарантирующего поставщика — работа с потребителями электроэнергии. «Алтайэнергосбыт» давно поставил цель — вместе с ними двигаться к цифровому будущему. Пандемия в этом смысле только добавила популярности дистанционному самообслуживанию — а в компании эту потребность уловили.

«Мы полностью обновили биллинговую систему, она стала удобнее, проще, быстрее, лучше. Внедрили систему управления взаимодействием с клиентами, обновили личный кабинет для клиентов — физических лиц — это целый набор опций для потребителей, которые пользуются личным кабинетом», — рассказал Валерий Нагорнов.

Руководитель сам протестировал обновленный личный кабинет потребителя и говорит, что сервис интуитивно понятный для людей самого разного возраста и образования. В том числе для многочисленных сельских абонентов компании.