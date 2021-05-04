Там, где растут скидки. В поселке Южном открылся новый магазин для сада и огорода

В преддверии дачного сезона в поселке Южном открылся новый хозмаркет «Агроном» одной из крупнейшей в Сибири сети для садоводов и огородников.

В честь открытия с 4 по 10 мая каждому клиенту скидка 15%.

При покупке от 1 тыс. рублей — парник парник «АГРОНОМ» (4 м, стоимость 890 рублей) в подарок!

При расчете на кассе нужно произнести фразу «Парник в подарок».

В магазине действует программа лояльности клиентов. Продавец оформит покупателю дисконтную карту, которая даст скидку в 7% на следующие покупки в любом магазине сети. В хозмаркете также есть дополнительные скидки на сезонные товары и проходят регулярные акции.

Так до 20 мая при покупке СПК-теплицы в «Агрономе» монтаж и фундамент из свай — в подарок. У каждого хозмаркета есть выставка теплиц, где можно сразу оценить их качество.

Ассортимент «Агронома» — более 20 тыс. товаров. Здесь можно найти все для дома, сада и огорода — от канализационного люка и банного веника до поливочного шланга и плетеного шезлонга. Здесь же можно приобрести грунты, удобрения, семена и банки для засолки. А барбекю, грили и мангалы как нельзя кстати подойдут для посиделок в майские выходные.

«Агроном» сам изготавливает теплицы, тентовые парники и сотовый поликарбонат, а также укрывной материал, мебель, инвентарь и многое другое.

Адрес нового хозмаркета — поселок Южный, проспект Дзержинского, 41.

Также есть 4 магазина в Барнауле и по одному в Новоалтайске, Рубцовске и Бийске.

Единая справочная: 8 (3852) 55-45-45

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.