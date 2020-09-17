Бизнес с поставщиками из Китая давно считается в России весьма прибыльным видом предпринимательской деятельности. Чтобы получить доход от перепродажи недорогих товаров на отечественном рынке, следует не только закупить партию товара, но и ввезти (доставить) ее на территорию Российской Федерации, соблюдая все требования законодательства. С таможенным оформлением грузов из Китая помогут эксперты компании Fialan . Имея большой опыт работы в международной логистике и грузоперевозках, специалисты знают, как избежать проблем с импортируемой продукцией.

Таможенное оформление грузов из Китая. Fialan.ru

Варианты растаможки

Для товаров, ввозимых в Россию из Китая, существует 2 схемы:

упрощенная — если продукция приобретена для личного пользования;

общая — мелкая или крупная партия пересекает границу для последующей продажи.

На любой груз на таможне следует заполнить декларацию. Для новичков, которые только начинают бизнес с продавцами из Китая, грамотно внести информацию будет сложно. Чтобы избежать ошибок, оформление документации для растаможки рекомендуется переложить на профессионалов, благо на сегодняшний день их много. Такой шаг позволит существенно сократить риски задержания груза на границе.

Этапы таможенного оформления

Растаможка импортных товаров предусматривает предоставление представителям контролирующих органов пакета сопроводительной документации. В него входят:

оригинал договора с поставщиком;

пакинг-лист , где указаны вес , количество , тип упаковки товара;

где указаны вес количество тип упаковки товара; сертификаты и справки , подтверждающие качество и безопасность груза;

подтверждающие качество и безопасность груза; инвойс — счет-фактура;

товарно-сопроводительные документы;

экспортная декларация от отправителя;

проформа-инвойс , доказывающая внесение покупателем предоплаты продавцу в полном объеме.

Документы должны быть оформлены в соответствии с утвержденными законодательством образцами.

Стоимость таможенного оформления груза из Китая зависит от различных пошлин, присвоенного товару кода ВЭД, НДС. Участие в процедуре экспертов транспортной компании Fialan позволит снизить расходы на растаможку. Сотрудничая с опытными брокерами, клиенты могут не сомневаться в том, что груз без проблем пройдет таможню, а значит, ваш бизнес будет уверенно развиваться.

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