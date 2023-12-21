Тариф на вывоз мусора в Барнауле и Новоалтайске снизили на полтора "рэ"

С нового года плата за вывоз мусора для жителей Барнаула и прилегающих районов будет рассчитываться по более никому, чем в 2023 году, тарифу, установленному для регоператора «Экосоюз». Правда, снижение, можно сказать, декоративное: на 1,8%. Это следует из решения управления Алтайского края по тарифам, принятого 14 декабря. Ранее алтайские СМИ сообщали, что после проверки прокуратуры профильное ведомство планирует снизить коммунальные тарифы ряда организаций.

Суммы в квитанциях

Последний раз тариф регионального оператора «Экосоюз» (а значит, и населения барнаульской мусорной зоны) изменился 1 декабря 2022 года. И вот теперь новая корректировка – но уже с 1 января 2024 года: тариф снижен с 592,31 до 581,38 рублей за кубометр, то есть на 1,8%.

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ тариф указан в пересчете на человека. По подсчетам altapress.ru, счет изменится так.

Многоквартирные дома: уменьшение с 71,61 до 70,29 рублей на человека в месяц.

Индивидуальные жилые дома: 74,04 до 72,67 рублей на человека в месяц.

В обоих случаях плата снизится на 1,32-1,37 рублей с человека. А семья из трех человек сэкономит около 4 рублей в месяц. С 1 июля 2024 года, согласно решению управления по госрегулированию цен и тарифов, тариф для барнаульской зоны не изменится.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Причины корректировки

Из решений управления за 2022 и 2023 год по регоператору барнаульской мусорной зоны видно, что изменились параметры, которые лежали в основе расчете тарифа - необходимая валовая выручка и объем твердых коммунальных отходов.

В то же время агентство «Банкфакс» сообщило со ссылкой на ответ управления по тарифам, что «коммунальные тарифы ряда ресурсоснабжающих предприятий Алтайского края могут снизить».

Агентство напомнило, что ранее прокуратура проверила законность установления коммунальных тарифов и обнаружила нарушения – в частности, в тариф включили расходы на инвестиции, хотя инвестпрограммы не были выполнены.

Уборка мусора. Altapress.ru

А 14 декабря губернатор Алтайского края подписал указ о предельном индексе роста платы граждан за коммунальные услуги. Во втором полугодии 2024 года совокупный коммунальный платеж может подрасти не более, чем на 14,2%.

Ранее altapress.ru стало известно о небольшом снижении тарифа на отопление в Ребрихе, где перевели на газ самую крупную в райцентре котельную.