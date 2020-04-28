Тарифы на услуги ЖКХ в Барнауле увеличатся «по графику», несмотря на пандемию

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Барнауле повысятся, как и планировалось раньше. Общий рост платежа за набор услуг в среднем составит 6,9%, сообщили в управлении края по тарифам. На тепловую энергию цена подрастет не более чем на 5%, эту информацию также подтвердил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

С 1 июля предельный индекс роста платы граждан за коммуналку в Барнауле составляет 12%. Но фактически увеличение общего платежа за коммунальные услуги не превысит 6,9%, заверили в тарифном ведомстве.

При этом рост цен на тепловую энергию для потребителей Барнаула с 1 июля составит около 5%, как и было запланировано раньше. Цена тепловой энергии определена соглашениями между властями Барнаула и теплоснабжающей организацией.

Отопление будет стоить не более 1991,52 рубля, объяснил Игорь Лузанов. До 1 июля цена гигакалории составляла 1897,98 рублей.

Ранее в СГК посчитали, что квартира площадью 45 кв. метров за отопление и горячую воду заплатит за год больше на 370 рублей. И рост будет более ощутим зимой (около 70 рублей в месяц).

Увеличатся и тарифы на электроэнергию для населения. С 1 июля цена киловатт-часа возрастет с 3,33 рублей до 3,50 рублей (жилье с электроплитами) и 4,09 до 4,29 рублей (дома без электроплит).

Ранее, напомним, в СГК пояснили, что снижение тарифов никто из ресурсоснабжающих организаций в стране не предполагает, потому что эти деньги уже распланированы, заказаны материалы. По словам Игоря Лузанова, ремонтная и инвестиционная программы в Барнауле будет также выполняться в соответствии с планами — на 100%.