Тайна пяти дней: по каким расценкам оплачивают «хвостик» ноября после повышении ЖКХ-тарифа с 1 декабря

1 По каким тарифам оплачивается ноябрьские пять-семь дней?

По правилам, показания коллективного счетчика снимают 23−25-го числа (показания квартирных счетчиков — в день, установленный договором). То есть месяц в коммунальных расчетах (25 ноября — 25 декабря) — совсем не то, что месяц по календарю.

И вот еще в 2019 году Минстрой РФ дал разъяснения, как рассчитать сумму в квитанции при изменении тарифа с 1 числа (письмо от 9 апреля 2019 года № 12560-ОО/04).

Делается это с учетом нового тарифа. То есть в нашем случае плата за потребление с 25 ноября по 25 декабря будет рассчитана по новой расценке — в том числе за пять-семь дней ноября.

Ведь дробление показаний счетчиков на «до» и «после» изменения тарифа законодательно не предусмотрено. Нарушения прав потребителей здесь нет, приводил мнение чиновников портал «Росквартал».