Тайна пяти дней: по каким расценкам оплачивают «хвостик» ноября после повышении ЖКХ-тарифа с 1 декабря

По правилам, показания коллективного счетчика снимают 23−25-го числа (показания квартирных счетчиков — в день, установленный договором). То есть месяц в коммунальных расчетах (25 ноября — 25 декабря) — совсем не то, что месяц по календарю.
И вот еще в 2019 году Минстрой РФ дал разъяснения, как рассчитать сумму в квитанции при изменении тарифа с 1 числа (письмо от 9 апреля 2019 года № 12560-ОО/04).
Делается это с учетом нового тарифа. То есть в нашем случае плата за потребление с 25 ноября по 25 декабря будет рассчитана по новой расценке — в том числе за пять-семь дней ноября.
Ведь дробление показаний счетчиков на «до» и «после» изменения тарифа законодательно не предусмотрено. Нарушения прав потребителей здесь нет, приводил мнение чиновников портал «Росквартал».
В самом деле, письмо Минстроя — это не нормативный правовой акт, указали в самом ведомстве (полностью письмо можно почитать на правовом портале «Гарант»).
Но в своем послании «городу и миру» чиновники ссылаются на постановление правительства России № 354 («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах»), которое таким нормативным актом является.
В Минстрое также сообщают, что эта позиция подтверждается судебной практикой: определением Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 года № 310-КГ17−10411 и постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30 января 2017 года № Ф01−6256/2016.
Действует — altapress.ru изучил несколько судебных решений за 2022 год. Участники процесса по-прежнему ссылались на это же письмо Минстроя и постановление правительства № 354, и суды эти ссылки приняли.
В следующий раз тема оплаты «хвоста» предыдущего месяца станет актуальной через 1,5 года — то есть после 1 июля 2024 года, когда состоится очередное повышение коммунальных тарифов и цен.
В краевом тарифном управлении уже призывают коммунальные компании представить до 1 мая 2023 года материалы для корректировки тарифов на последующий период регулирования.
Ответы на часть вопросов по тарифам можно получить на сайте управления по тарифам. Вопрос можно выслать обычной почтой (ул. Молодёжная, 1, Барнаул, 656038) или на электронный адрес приемной.
Ответы ведомство также публикует на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».