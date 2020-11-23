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Тайна раскрыта: загадочные посылки для жительниц Барнаула — промо телеканала ТВ-3

На протяжении трех дней жительницам Барнаула приходили странные посылки с ручкой с фонариком, гильзой и кольцом. Девушки пытались связать эти предметы и когда одна из них включила фонарик на ручке, то обнаружила, что на крышке коробки есть таинственное послание.

Фото предоставлено заказчиком

Девушки делились фото и видео посылок в своих социальных сетях, недоумевали, от кого же посылка и откуда отправитель знает размер кольца. Эта тема стала резонансной в городе, десятки пабликов и блогеров строили догадки, что же это может быть…

Фантом, отправивший посылки для барнаульских жительниц, оказался новым сериалом на ТВ-3
Фантом, отправивший посылки для барнаульских жительниц, оказался новым сериалом на ТВ-3
Фото предоставлено заказчиком

Ответ не заставил себя долго ждать!

Данная акция — это промо к новому сериалу «Фантом» (16+) на ТВ-3, премьера которого состоится уже сегодня.

Сюжет

Столичный оперативник Стас Хабаров привык решать дела по-своему. Поэтому он в одиночку отправляется арестовывать крупного наркоторговца, но получает пулю в спину, так и не успев разглядеть лица нападавшего. Придя в себя, Стас с ужасом осознаёт, что умер и стал призраком. У него есть выбор — войти в открытую дверь, из которой струится мягкий яркий свет, или остаться здесь. Однако, увидев сцену из ближайшего будущего, в которой его жену Веру в её день рождения убивает тот же самый неизвестный, он решает остаться и защитить любимую женщину, которой причинил немало боли при жизни. Вот только ни Вера, ни друзья не видят Стаса, и он понятия не имеет, как подать им знак, что он здесь, рядом — пока не встречает студентку Катю, которая может и видеть, и слышать полицейского. С её помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.

Любовь, неподвластная ни смерти, ни времени…

Смотрите сериал «Фантом» с 23 ноября в 19:30 на ТВ-3!

Фото предоставлено заказчиком
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