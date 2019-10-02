Техника больше не застрянет в грязи: как в Алтайском крае строят дороги к фермерским хозяйствам

В нескольких районах Алтайского края строят дороги к фермам. Работы ведутся в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому, становится проще вывозить продукцию и добираться до многих населенных пунктов. Один из таких районов — Ребрихинский, куда 25 сентября выехали специалисты Минтранса Алтайского края и КГКУ «Алтайавтодор», чтобы оценить ход работ.

В настоящее время дорожники заканчивают строительство подъезда к ООО «Верх-Боровлянское"в Ребрихинском районе. Участок этой дороги также проходит через поселок Верх-Бровлянка. Всего на этот объект выделили более 36 млн рублей. Там предусмотрено асфальтобетонное покрытие из органоминеральной смеси.

Николай Даскин, начальник отдела дорожного хозяйства Минтранса Алтайского края, отметил, что в настоящее время все работы уже практически завершены. Специалисты обновят не только дорогу, но и выполнят работы по устройству тротуара и освещения. Кроме того, жителям поселка уже установили пластиковые окна.

Работы в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Отметим, что на ферме ООО «Верх-Боровлянское"содержат около 200 голов дойного стада. Летом надой доходил до 21 литра с фуражной коровы. Молоко в основном поставляют на «Барнаульский молочный комбинат», приемный пункт находится в Ребрихе.

Анатолий Ильин,

гендиректор ООО Верх-Боровлянское:

Мы не делали здесь больших ремонтов, ждали, пока построят дорогу. До этого наши молоковозы просто увязали по самые бампера, приходилось туго, доставали их тракторами. Если бы не эта дорога, то для развития предприятия не было бы будущего. Наверное, теперь люди поедут жить в село. По крайней мере, раньше многие уезжали, а сейчас уже приехали три семьи.

Работы в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Ильин также отметил, что на предприятии и дальше планируют увеличивать объем производства.

Жители Верх-Бровлянки рассказали, что ждали новую дорогу давно. По их словам, раньше, в межсезонье, к ним не мог доехать никакой транспорт.

Людмила Гросс,

местная жительница:

Очень рады, что теперь у нас есть дорога, асфальт хороший. Теперь мы сможем обходиться без резиновых сапог, дети будут кататься на велосипедах. Раньше тут была грязь по колено, не могли проехать ни машины, ни автобусы. Жили как изгои, а теперь все хорошо.

Работы в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Распутица не страшна

Также дорожники построили подъезд к производственной базе ООО «Вепрь», который примыкает к автомобильной дороге Павловск — Ребриха — Буканское. Ранее здесь не было даже насыпи земляного полотна, дорога проходила в нулевых отметках, люди буквально ездили по траве. По словам Дмитрия Усанова, заместителя начальника «Центрального ДСУ», порой в непогоду вывоз сельхозпродукции был затруднен. Кроме того, в период распутицы мешала грязь, проехать было крайне сложно.

Работы в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Дмитрий Усанов,

заместитель начальника «Центрального ДСУ»:

Протяженность этого участка — 469 метров. Конструктив дорожной одежды состоит из грунта, земляного полотна, укрепленного цементом. Мощность слоя — 38 сантиметров. А также из щебеночного покрытия толщиной 21 сантиметр. Примыкание к автомобильной дороге выполнено в асфальтобетоне, согласно проектной документации».

Работы в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Строительство дороги продолжалось 1,5 месяца, в нем участвовали восемь человек. Специалисты практически закончили все работы на этом участке. Отметим, что по новой дороге может проехать любой транспорт массой до 25 тонн.

Справка

Строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог у этих фермерских хозяйств проводят в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2019 году по этой программе в регионе планируют ввести в эксплуатацию более 13 км дорог в различных районах края. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 176 млн рублей, еще 147 направлено из средств краевого бюджета.