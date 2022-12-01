По-Роторски для холодных дней

Техника для хозяйки
На Алтайском приборостроительном заводе «Ротор» в этом не сомневаются, ведь уже почти четыре десятилетия предприятие помимо основного производства делает акцент и на товары народного потребления. Факт: у многих нынешних и бывших заводчан дома есть мясорубки и сушилки от «Ротора». Когда заходит речь о промышленных предприятиях, сразу возникают вопросы о продукции: что производите, куда поставляете, пользуетесь ли сами? Лучшая реклама продукту — его использование самим производителем. Вот вам ещё один факт: есть техника собственного производства и в заводской столовой.
Тайны заводской столовой
Чтобы вкусный разговор стал нагляднее, предлагаем вам заглянуть на кухню завода «Ротор». В столовой каждый день обедают около тысячи работников. И она, пожалуй, самое популярное здание на территории предприятия. И дело не только в необходимости пообедать, но и в том, что готовят здесь вкусно, по-домашнему. Супы, вторые блюда, салаты, напитки, выпечка — выбор есть всегда.
Будни мясорубки
«Хит» буфета и столовой — беляши. Рецепт не окутан тайной, но какой-то аппетитный секрет в них есть. Пекут с душой, хорошее тесто, безупречный фарш? Наверняка, всё вместе. Но, что касается начинки, важно знать: для её приготовления повара используют электрическую мясорубку производства собственного завода!
Предприятие выпускает электрические модели мясорубок в различной комплектации. Дополнительные насадки позволяют использовать агрегат не только для приготовления фарша из мяса, рыбы, грибов, но и для нарезки овощей и фруктов. Также мясорубку можно использовать как соковыжималку. Хозяйке остается выбрать дизайн, комплектацию, и надёжный помощник будет готов занять достойное место на вашей кухне.
Сушим дома
Приготовление супов в заводской столовой также не обходится без особой техники. Взять, к примеру, грибной. Он тоже фаворит в меню недели. Заготовка сушёных грибочков — отдельный этап создания супа, в котором главная помощница — электросушилка от завода «Ротор».
Предприятием разработаны и выпускаются несколько видов электрических сушилок. Высушить можно с её помощью не только грибы, но и любые овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу, лекарственные травы. Также на ней легко приготовить домашнюю лапшу или сухари. Хорошие хозяйки знают: сушилка в доме — нужная вещь!
И сметана в придачу
Что ещё интересного предлагает «Ротор» для кухни, дома и хозяйства? Ингаляторы, небулайзеры, посуду и контейнеры из пластмассы, сепараторы и многое другое. Кстати, благодаря электрическому сепаратору можно получить сливки и обезжиренное молоко. И они точно будут вкуснее магазинных.
Продукцию завода «Ротор» можно купить в Барнауле:
ул. Малахова, 89, магазин «Ротор»;
Лесной тракт, 63 к2, магазин «Ротор»;
ул. Взлётная, 2к, рынок ВДНХ, 56 секция;
п. Южный, пр. Дзержинского, 11, магазин «Ротор».
Интернет-магазин:
— Ситилинк, https://www.citilink.ru
— Интернет-магазин РБТ, https://rbt.ru/
А пока предлагаем попробовать блюда по рецептам поваров завода «Ротор»!
Приятного аппетита!
Рецепты
Суп картофельный с грибами по-Роторски
Выход в готовом виде -1 л:
- картофель — 400 г;
- морковь — 40 г
- лук репчатый — 40 г;
- соль — 10 г;
- грибы — 71 ;
- сметанная паста 15% - 20 г;
- укроп — 4 г;
- перец черный — 1 г;
- лавровый лист — 1 г
- масло растительное — 10 г.
Картофель и овощи нарезают кубиками. Лук, морковь пассируют с жиром вместе с овощами. В кипящий бульон или воду кладут нашинкованные, заранее замоченные на 2−3 часа, сушеные грибы и варят 35−40 мин. Затем закладывают картофель, доводят до кипения, вводят пассированные овощи и ножки грибов. За 5−10 мин., до готовности кладут специи и соль.
Пельмени из говядины и свинины по-Роторски
Расход сырья и полу-фабрикатов на 1 кг:
тесто пельменное — 450 г;
свинина — 230 г;
говядина — 200 г;
лук репчатый — 42 г;
соль — 9 г;
перец черный — 0,2 г;
сахар — 0,5 г;
вода — 90 г.
Для фарша котлетное мясо и лук измельчают на мясорубке, добавляют соль, сахар, перец, холодную воду, затем тщательно перемешивают.
Тесто раскатывают толщиной 1,5 — 2,0 мм.
Беляш по-Роторски
Выход в готовом виде — 80 г
Мука пшеничная в/с — 27 г;
дрожжи — 0,67 г;
сахар — 0,67 г;
соль — 0,33 г;
лук репчатый — 0,8 г;
масло растительное — 0,56 г;
перец черный — 0,02 г;
говядина — 36, 6 г.
Готовое дрожжевое тесто, приготовленное опарным способом разделывают на лепешки массой 40 г, на середину кладут 48 г фарша, придают изделиям круглую форму. Для фарша мясо пропускают через мясорубку, с крупной решеткой, добавляют мелко рубленный репчатый лук, соль, перец, воду. Беляши укладывают на сковороду с раскаленным до температуры 180−190 С жиром, жарят с обеих сторон до готовности.
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