По-Роторски для холодных дней

Без чего сложно обойтись современной хозяйке на кухне? Если это не продукты, посуда и мебель, ответ очевиден — без хорошей техники.

Техника для хозяйки

На Алтайском приборостроительном заводе «Ротор» в этом не сомневаются, ведь уже почти четыре десятилетия предприятие помимо основного производства делает акцент и на товары народного потребления. Факт: у многих нынешних и бывших заводчан дома есть мясорубки и сушилки от «Ротора». Когда заходит речь о промышленных предприятиях, сразу возникают вопросы о продукции: что производите, куда поставляете, пользуетесь ли сами? Лучшая реклама продукту — его использование самим производителем. Вот вам ещё один факт: есть техника собственного производства и в заводской столовой.

Тайны заводской столовой

Чтобы вкусный разговор стал нагляднее, предлагаем вам заглянуть на кухню завода «Ротор». В столовой каждый день обедают около тысячи работников. И она, пожалуй, самое популярное здание на территории предприятия. И дело не только в необходимости пообедать, но и в том, что готовят здесь вкусно, по-домашнему. Супы, вторые блюда, салаты, напитки, выпечка — выбор есть всегда.

Будни мясорубки

«Хит» буфета и столовой — беляши. Рецепт не окутан тайной, но какой-то аппетитный секрет в них есть. Пекут с душой, хорошее тесто, безупречный фарш? Наверняка, всё вместе. Но, что касается начинки, важно знать: для её приготовления повара используют электрическую мясорубку производства собственного завода!

Предприятие выпускает электрические модели мясорубок в различной комплектации. Дополнительные насадки позволяют использовать агрегат не только для приготовления фарша из мяса, рыбы, грибов, но и для нарезки овощей и фруктов. Также мясорубку можно использовать как соковыжималку. Хозяйке остается выбрать дизайн, комплектацию, и надёжный помощник будет готов занять достойное место на вашей кухне.

Сушим дома

Приготовление супов в заводской столовой также не обходится без особой техники. Взять, к примеру, грибной. Он тоже фаворит в меню недели. Заготовка сушёных грибочков — отдельный этап создания супа, в котором главная помощница — электросушилка от завода «Ротор».

Предприятием разработаны и выпускаются несколько видов электрических сушилок. Высушить можно с её помощью не только грибы, но и любые овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу, лекарственные травы. Также на ней легко приготовить домашнюю лапшу или сухари. Хорошие хозяйки знают: сушилка в доме — нужная вещь!

И сметана в придачу

Что ещё интересного предлагает «Ротор» для кухни, дома и хозяйства? Ингаляторы, небулайзеры, посуду и контейнеры из пластмассы, сепараторы и многое другое. Кстати, благодаря электрическому сепаратору можно получить сливки и обезжиренное молоко. И они точно будут вкуснее магазинных.

Продукцию завода «Ротор» можно купить в Барнауле:

ул. Малахова, 89, магазин «Ротор»;

Лесной тракт, 63 к2, магазин «Ротор»;

ул. Взлётная, 2к, рынок ВДНХ, 56 секция;

п. Южный, пр. Дзержинского, 11, магазин «Ротор». Интернет-магазин: — Ситилинк, https://www.citilink.ru — Интернет-магазин РБТ, https://rbt.ru/ www.apzrotor.ru

А пока предлагаем попробовать блюда по рецептам поваров завода «Ротор»!

Приятного аппетита!

Рецепты

Суп картофельный с грибами по-Роторски

Суп по-Роторски. Фото предоставлено АПЗ «Ротор».

Выход в готовом виде -1 л:

картофель — 400 г;

морковь — 40 г

лук репчатый — 40 г;

соль — 10 г;

грибы — 71 ;

сметанная паста 15% - 20 г;

укроп — 4 г;

перец черный — 1 г;

лавровый лист — 1 г

масло растительное — 10 г.

Картофель и овощи нарезают кубиками. Лук, морковь пассируют с жиром вместе с овощами. В кипящий бульон или воду кладут нашинкованные, заранее замоченные на 2−3 часа, сушеные грибы и варят 35−40 мин. Затем закладывают картофель, доводят до кипения, вводят пассированные овощи и ножки грибов. За 5−10 мин., до готовности кладут специи и соль.

Пельмени из говядины и свинины по-Роторски

Пельмени по-Роторски. Фото предоставлено АПЗ «Ротор».

Расход сырья и полу-фабрикатов на 1 кг:

тесто пельменное — 450 г;

свинина — 230 г;

говядина — 200 г;

лук репчатый — 42 г;

соль — 9 г;

перец черный — 0,2 г;

сахар — 0,5 г;

вода — 90 г.

Для фарша котлетное мясо и лук измельчают на мясорубке, добавляют соль, сахар, перец, холодную воду, затем тщательно перемешивают.

Тесто раскатывают толщиной 1,5 — 2,0 мм.

Беляш по-Роторски

Беляш по-Роторски. Фото предоставлено АПЗ «Ротор».

Выход в готовом виде — 80 г

Мука пшеничная в/с — 27 г;

дрожжи — 0,67 г;

сахар — 0,67 г;

соль — 0,33 г;

лук репчатый — 0,8 г;

масло растительное — 0,56 г;

перец черный — 0,02 г;

говядина — 36, 6 г.

Готовое дрожжевое тесто, приготовленное опарным способом разделывают на лепешки массой 40 г, на середину кладут 48 г фарша, придают изделиям круглую форму. Для фарша мясо пропускают через мясорубку, с крупной решеткой, добавляют мелко рубленный репчатый лук, соль, перец, воду. Беляши укладывают на сковороду с раскаленным до температуры 180−190 С жиром, жарят с обеих сторон до готовности.