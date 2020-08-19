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Техника Mercedes-Benz HCV с выгодой до 300 000 руб. в «Европлане» и авансом от 5%

Лизинговая компания «Европлан» совместно с официальным дистрибьютором и производителем грузовой техники Mercedes-Benz ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» разработали специальную программу лизинга. Теперь крупнотоннажные транспортные средства Mercedes-Benz доступны в лизинг с субсидией от производителя в размере 300 000 рублей.

Лизинг.
Лизинг.
АО «ЛК «Европлан»

Лизинговая компания «Европлан» совместно с официальным дистрибьютором и производителем грузовой техники Mercedes-Benz ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» разработали специальную программу лизинга. Теперь крупнотоннажные транспортные средства Mercedes-Benz доступны в лизинг с субсидией от производителя в размере 300 000 рублей.

Помимо этого, клиенты «Европлана» могут воспользоваться гибкими условиями финансирования. Например, приобретая седельный тягач Mercedes-Benz Aroсs, клиент может выбрать один из удобных для него вариантов:

  • аванс от 5%;
  • переплата 0%;
  • минимальный ежемесячный платеж — от 110 500 руб.*

Кроме того, согласованы минимальные тарифы на Каско. На полное Каско действует тариф 2,18%, на Каско с франшизой 100 000 руб. — 1,8% (на модель Mercedes-Benz Actros). Клиентам, оформляющим в лизинг технику Mercedes-Benz HCV в «Европлане», также доступен полный комплекс автоуслуг, среди которых регистрация автомобиля в ГИБДД, автопомощь на дороге, доставка ТС до дома или офиса, топливная программа и др.

*Аванс — 5% от цены автомобиля Mercedes-Benz Aroсs 3348S 6×4: ежемесячный платеж от 837 403,52 рублей, срок лизинга 12 месяцев, удорожание 3,5%. Платеж 110 568,37 руб./мес.: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, удорожание по лизингу 2,8%, срок лизинга 60 месяцев. Переплата по лизингу 0%: аванс 35% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 12 месяцев, ежемесячный платеж по лизингу от 557 122,65 руб./мес. Расчёты приведены в рублях для техники Mercedes-Benz Aroсs с рекомендованной ценой 10 200 000 рублей. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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