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Технологическое присоединение к сетям должно быть доступным

Тема технологического присоединения к электрическим сетям обсуждалась участниками встречи, которая состоялась в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Руководители компании, представители органов государственной и законодательной власти, бизнес-сообщества Алтайского края провели конструктивный диалог на площадке филиала.

Около 100 тысяч киловатт — общая мощность объектов, присоединенных к электрическим сетям филиала «Алтайэнерго» в 2018 году. Количество новых потребителей за этот период выросло на три с половиной тысячи абонентов. Это предприятия малого и среднего бизнеса, объекты образования и здравоохранения, муниципалитеты, фермерские хозяйства, крупные производственные компании. Среди них — 3 276 абонентов с мощностью до 15 киловатт. В основном это владельцы индивидуальных жилых домов и личных подсобных участков — бытовые абоненты. И 105 объектов малого и среднего бизнеса с заявленной мощностью от 15 до 150 киловатт.

Чтобы техприсоединение было максимально простой и удобной процедурой энергетики предпринимают конкретные шаги, в том числе в рамках цифровой трансформации. В конце прошлого года в «Алтайэнерго» открылся первый в регионе цифровой центр обслуживания клиентов (ЦОК). Он создан для реализации системы проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема. Область применения — все виды деятельности компании: технологическое присоединение к электрическим сетям, коммерческий учет, дополнительные услуги, обращения граждан, уведомления и прочее.

Обсуждался во время встречи вопрос наличия свободных мощностей и их рационального использования. Большую помощь в этом потребителям окажет единая информационная база всех электросетевых компаний Алтайского края, сформированная на информационной площадке «Алтайэнерго». Здесь будут сосредоточены технические данные обо всех энергообъектах региона, независимо от их принадлежности. Потребитель, например, сможет получить сведения о наличии свободной мощности и рассчитать свои возможности в части строительства новых объектов, требующих технологического присоединения к сетям.

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