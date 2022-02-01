Технология прямой цифровой печати на одежде и её преимущества

Сегодня каждый старается обзавестись собственным уникальным стилем, чтобы выделяться из толпы. И одним из эффективных инструментов для индивидуализации образа является носка одежды с яркими оригинальными принтами и надписями. Перенос изображений на текстильные изделия осуществляется с помощью разных технологий, самой популярной среди которых заслуженно стала прямая цифровая печать на одежде.

Технология прямой цифровой печати на одежде. Фото предоставлено рекламодателем.

Особенности технологии прямой печати

Специалисты считают, что именно прямая цифровая печать на одежде обеспечивает наиболее точный перенос изображения на текстиль. Убедиться в этом очень легко — достаточно просто ознакомиться с примерами выполненных работ с помощью технологии прямой цифровой печати в каталоге сайта FabrikaMaek.ru. Компания предлагает огромный ассортимент футболок, толстовок, спортивных костюмов и другой одежды с оригинальными изображениями и надписями. В каталоге интернет магазина можно найти не только сотни моделей модной и стильной одежды для создания ярких мужских, женских и детских образов, но и заказать изготовление чехлов для смартфонов и других аксессуаров с яркой цифровой печатью. Данная технология предусматривает прямой перенос изображения с принтера на текстильное изделие. Благодаря одновременной печати всех цветов, футболки, свитшоты, тканевые сумки и другие изделия проходят всего один цикл прогона через принтер, что ускоряет процесс печати и позволяет быстро выполнять даже крупные заказы.

Преимущества цифровой печати на ткани

Технология прямой цифровой печати на изделиях из текстиля имеет целый ряд преимуществ. Помимо высокой скорости переноса изображения на материал, данная технология позволяет добиться исключительно точной передачи графики и цвета. Можно не сомневаться, что цифровой широкоформатный принтер перенесёт даже самое сложное и мелко детализированное изображение с ювелирной точностью, а цветовая схема картинки будет на 100% соответствовать оригиналу. Кроме того, с помощью прямой цифровой печати можно переносить изображения и надписи на изделия практически из любых материалов, среди которых искусственные и натуральные ткани. Футболки, толстовки, пайты и другая одежда из хлопка, полиэстера и других видов текстиля выглядит модно, стильно и носится долгое время без потери яркости и чёткости изображения, если оно было перенесено с помощью цифровой печати. В качестве основы для печати используется белый и цветной текстиль, а уровень детализации перенесённого изображения в разы выше, чем при термотрансферной печати и сублимации.