Tele2″ дарит «золотые» номера при подключении в фирменной рознице. С 27 ноября по 23 января 2021 года посетители салонов связи и клиенты интернет-магазина оператора могут получить номер с запоминающейся комбинацией цифр в подарок при оплате тарифа за три месяца.

В рамках предложения для того, чтобы получить «золотой» номер в подарок, клиенту необходимо стать абонентом Tele2, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести при подключении абонентскую плату за три месяца. Воспользоваться предложением могут жители Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тува.

Tele2 дарит красивые номера новым клиентам. Источник: архив компании Tele2.

Получить «золотой» номер в подарок можно, придя в любой салон фирменной розничной сети оператора в одном из сибирских регионов. Также предложение действует при самостоятельном заказе в интернет-магазине оператора. Нажав вкладку «подключиться с новым номером», пользователю необходимо выбрать «золотой» номер стоимостью 3000 руб., тариф «Мой онлайн+» и оформить заказ, применив специальный промокод для своего региона. После подтверждения покупки комплект подключения можно будет забрать в салоне связи оператора или получить с курьером. Для заключения договора и подтверждения лично понадобится паспорт.