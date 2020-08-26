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Тele2 дарит смартфоны к началу учебного года

Tele2 запустила акцию в салонах связи. При покупке устройств и совершении операций на кассе в розничной сети клиенты могут выиграть смартфоны, фитнес-браслеты, а также подписки на образовательные и развлекательные сервисы.

Фото из архива Tele2

В преддверии начала учебного года Tele2 запустила акцию «Умножайте выгоду». В период до 4 октября 2020 года, совершая покупки в салонах оператора и отвечая на вопросы викторины на сайте, клиенты могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Акция также позволяет накопить игровые баллы и получить скидку на смартфон, видеокамеру, полезную подписку.

В еженедельном розыгрыше абоненты могут выиграть смартфон Mi Note 10 Lite, фитнес-трекер Mi Band 5, а также подписку на радио Arzamas, сертификаты OZON или бесплатный доступ к сервису изучения английского языка «Яндекс.Флоу».

В обмен на баллы можно получить гарантированные подарки:

  • скидки 1000 и 3000 рублей на смартфоны и 50% - на видеокамеры,
  • бесплатный доступ к киберспортивной площадке Cyberhero,
  • подписку на онлайн-кинотеатр Wink «Для детей»,
  • сервис Bookmate или неделю изучения английского языка,
  • скидку на первую оплату на платформе «Яндекс.Флоу».

Для участия в акции необходимо:

  • совершить любую покупку, денежный перевод, пополнение баланса в салоне или модуле Tele2;
  • в чеке автоматически будут напечатаны ссылка на портал и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте. Он позволит стать участником еженедельного розыгрыша призов, а также копить баллы, которые можно обменять на три гарантированных подарка.

Дополнительные баллы можно заработать в викторинах на сайте, а также с помощью сканирования QR-кода, размещенного в салонах.

Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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