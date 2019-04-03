Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи.

Tele2 сообщает об итогах работы на рынке неоператорских услуг в Сибири. В 2018 году Tele2 впервые запустила в фирменных салонах более 10 финансовых сервисов. Оборот от их продаж за год достиг 40% от выручки от реализации мобильных устройств в фирменной рознице и продолжает быстро расти.

Ежемесячно выручка от дополнительных сервисов увеличивалась в среднем на 38%. Каждый месяц клиенты фирменной розницы в Сибири Tele2 совершали около 2000 транзакций. Лидерами по количеству обращений стали Новосибирск, Красноярск и Омск.

Наиболее популярными сервисами в Сибири были пополнение банковских карт и электронных кошельков, а также погашение кредитов. Обращения по этим транзакциям составили более 80% от общего объема в сегменте. Второе место уверенно занимают услуги по страхованию абонентского оборудования. На них пришлось около 15% от общего количества транзакций.

Еще одним популярным направлением, генерирующим выручку, стал сервис по продаже лотерейных билетов «Столото». При этом сибирские клиенты Tele2 приобретали лотерейные билеты в салонах связи оператора чаще, чем клиенты оператора из других регионов России. Наиболее популярны билеты «Столото» были у омичей: 44% покупок в этой категории в Сибири совершили именно жители Омской области.

Максим Соловьев,

коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: