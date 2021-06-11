Tele2 и фонд «Навстречу переменам» снова инвестируют в продвинутые социальные решения.

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о начале VII Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Организаторы вернулись к докризисному формату конкурса и снова занялись поиском лучших социальных стартапов.

Цель конкурса «Навстречу переменам — 2021» — выявить и поддержать лидеров лучших практик социального предпринимательства, направленных на оказание системной помощи детям и решение социальных проблем детства в регионах России. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации. Заполнить заявку участника можно на сайте.

В 2020 году в условиях пандемии Tele2 и фонд «Навстречу переменам» изменили формат конкурса на антикризисный: организаторы решили поддержать некоммерческие организации, ранее доказавшие социальный эффект для благополучателей. Помощь им была особенно важна в условиях турбулентности, связанной с социально-экономическими последствиями COVID-19.

В этом году организаторы вернулись к первоначальным целям — найти таланты в сфере социального предпринимательства, поддержать перспективные решения на ранних стадиях реализации и обучить новых лидеров инструментам развития своего дела. Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» — социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек; «Масштабный проект» — социально-предпринимательские проекты , использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию; это в том числе стартапы , которые интегрировали интернет-технологии в деятельность.

В период проведения конкурса участники смогут получить оценку проекта на ранней стадии, познакомиться с актуальными подходами в сфере социального предпринимательства, обменяться экспертными мнениями на семинарах очно и онлайн.

Победителей конкурса ждет финансовая поддержка в размере до 1,2 млн рублей. Они примут участие в годовой программе «Инкубатор» с сопровождением и консультацией специалистов. Желающие смогут продлить обучение до трех лет. Лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своем регионе.

Этапы VII Всероссийского конкурса социальных предпринимателей:

10 июня — 16 июля — прием заявок на сайте фонда «Навстречу переменам».

— прием заявок на сайте фонда «Навстречу переменам». 29 июня — 23 июля — техническая экспертиза заявок , предварительный отбор проектов-участников волонтерами и организаторами конкурса.

— техническая экспертиза заявок предварительный отбор проектов-участников волонтерами и организаторами конкурса. 27 июля — 20 августа — экспертные чтения с участием представителей региональных бизнес-сообществ , органов власти и некоммерческих организаций , проведение экспертизы проектов , отобранных на предыдущем этапе и составление рейтинга. Параллельно сотрудники фонда проведут персональные интервью с участниками. Топ-40 проектов станут полуфиналистами конкурса.

— экспертные чтения с участием представителей региональных бизнес-сообществ органов власти и некоммерческих организаций проведение экспертизы проектов отобранных на предыдущем этапе и составление рейтинга. Параллельно сотрудники фонда проведут персональные интервью с участниками. Топ-40 проектов станут полуфиналистами конкурса. 8 сентября — 21 октября — проведение обучающих семинаров и вебинаров для полуфиналистов конкурса. Участникам помогут сформулировать актуальность социальной проблематики проекта. Они получат консультации по организации и ведению социальных проектов , выбору эффективных инструментов PR и маркетинга , составлению бизнес-плана , определению возможных источников финансирования , созданию ценностного предложения. По окончании обучения жюри определит финалистов.

— проведение обучающих семинаров и вебинаров для полуфиналистов конкурса. Участникам помогут сформулировать актуальность социальной проблематики проекта. Они получат консультации по организации и ведению социальных проектов выбору эффективных инструментов PR и маркетинга составлению бизнес-плана определению возможных источников финансирования созданию ценностного предложения. По окончании обучения жюри определит финалистов. 15−17 ноября — финал конкурса «Навстречу переменам — 2021», который пройдет в Москве. В финале конкурса состоится публичная защита проектов , оценка проектов компетентным жюри , в состав которого входят топ-менеджеры компаний-партнеров фонда. Критериями отбора победителей станут: актуальность выявленной проблемы , социальная эффективность , профессиональные и личностные качества авторов.

Tele2 сотрудничает с фондом «Навстречу переменам» с 2012 года. За годы работы более 300 лидеров социальных инициатив, направленных на улучшение жизни детей и подростков России, получили консультационную, информационную и финансовую поддержку от фонда.

Кирилл Алявдин , директор по корпоративным коммуникациям Tele2: