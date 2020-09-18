Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера.

Tele2, Next Mobile и популярный бизнес-блогер Азам Ходжаев объявляют о начале работы совместного MVNO-проекта. Запуск виртуального оператора для блогера — это бизнес-кейс, не имеющий аналогов в России и мире. Новый оператор связи Migo Mobile сфокусируется на оказании услуг предпринимателям и тем, кто хочет ими стать. Клиенты получат доступ к закрытому бизнес-сообществу в Telegram, где можно обмениваться опытом, получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

Оператор связи Migo Mobile начал оказывать услуги 17 сентября на сети Tele2. Компания сделает упор на привлечение активных и предприимчивых людей, которые хотят узнавать новое и реализовывать свои проекты.

Азам Ходжаев , бизнес-блогер Архив Tele2

Успешный бизнесмен и блогер Азам Ходжаев создаст развивающую деловую среду для предпринимателей и стартаперов, что позволит им обмениваться опытом, получать ценные советы, заниматься нетворкингом и находить потенциальных партнеров. Все абоненты нового оператора связи получат доступ в закрытое Telegram-сообщество, где смогут общаться и первыми получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

С запуском MVNO-проекта в партнерстве с блогером Tele2 и Next Mobile реализуют уникальный бизнес-кейс в России и мире и выходят в новый сегмент рынка. Проект доказывает, что создать своего виртуального оператора могут не только коммерческие банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны с широкой лояльной аудиторией.

На этапе запуска новый оператор будет работать в Москве и Московской области. SIM-карту можно купить только в салонах Tele2, их список доступен на официальном сайте Migo Mobile. Проект реализован с использованием уникальных технологий Next Mobile, позволяющих обеспечить агрегацию всех крупных сотовых сетей и автоматически подключиться к наиболее качественному соединению.

Сергей Волков,

директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

— Успех виртуальных операторов в мире базируется в первую очередь на уникальной нише, глубоком понимании целевой аудитории, способности быть со своими клиентами на одной волне. Бизнес-идея Азама Ходжаева — создать продукт для предпринимателей, объединив их в сообщество и предоставив доступ к эксклюзивному контенту. Она отражает саму суть запуска виртуального оператора связи — предложить лояльной аудитории именно то, что ей нужно. У Азама Ходжаева почти 2 млн подписчиков в Instagram, популярный YouTube-канал про бизнес и личная история успеха, которая вдохновляет его подписчиков. Я уверен, что многие предприниматели захотят стать частью бизнес-сообщества, подключившись к оператору Migo Mobile.

Андрей Скопинский,

председатель совета директоров Next Mobile:

— Next Mobile вложил в проект Migo Mobile всю накопленную экспертизу, и мы уверены, что на совместный продукт будет спрос на рынке, с учетом высокотехнологичного решения, удобного мобильного приложения и беспрецедентных условий по тарифам на сотовую связь и мобильный интернет. Убеждены, что аудитория блогера и бизнесмена Азама Ходжаева по достоинству оценит выгодные тарифы и эксклюзивные привилегии, которые входят в пакет.

— Мы создаем не просто еще одного виртуального оператора связи — мы создаем сообщество, экосистему единомышленников, точку притяжения предпринимателей и активных людей, а входом в это сообщество станет Migo Mobile. Члены сообщества получат уникальные тарифы, а также доступ к эксклюзивному контенту, предложениям и обучающим материалам.

Мировой опыт развития рынка MVNO подтверждает, что этот сегмент бизнеса имеет большой потенциал. По оценкам «ТМТ Консалтинг», в конце 2019 года российские MVNO обслуживали почти 4% всех мобильных абонентов, в то время как в странах Европы и США доля MVNO достигает 10−15%. Так, крупнейший виртуальный оператор США TracFone насчитывает 26 млн абонентов, LycaMobile объединяет 15 млн клиентов и 23 страны, включая Россию.