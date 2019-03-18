Tele2 ищет лучших социальных предпринимателей России.

Цель конкурса «Навстречу переменам — 2019» — поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года — для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro. В этом году организаторы ввели категоризацию проектов-участников по номинациям. Жюри конкурса отберет как минимум по одному проекту в каждой из них. Участники могут подать заявку на участие в следующих номинациях:

«Инновационный проект» — социально-предпринимательские проекты , использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию;

— социально-предпринимательские проекты использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию; «Локальный проект» — социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек;

— социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек; «Диджитал» — социально-предпринимательские проекты , предлагающие решение социальной проблемы на основе интернет-технологий: порталов , электронных сервисов , мобильных приложений , образовательных платформ для детей , видеокурсов , VR/AR и др.

Победители конкурса получат от фонда начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Конкурс будет проходить в несколько этапов:

15 марта — 14 июня 2019 года социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда;

2019 года социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда; 17 июня — 5 июля 2019 года состоятся чтения заявок , в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

2019 года состоятся чтения заявок в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок; 5 июля — 30 июля 2019 года представители региональных бизнес-сообществ , органов власти и некоммерческих организаций , работающих с детьми , а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов , отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов , которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации;

2019 года представители региональных бизнес-сообществ органов власти и некоммерческих организаций работающих с детьми а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации; 15 августа — 1 ноября 2019 года участники , вышедшие в полуфинал , посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта , составление бизнес-плана , создание ценностного предложения , источники финансирования , PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником , в результате чего будут выбраны финалисты;

2019 года участники вышедшие в полуфинал посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта составление бизнес-плана создание ценностного предложения источники финансирования PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником в результате чего будут выбраны финалисты; 21 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри , состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят проекты по следующим критериям: острота выявленной проблемы , социальное воздействие , профессиональные и личностные качества автора.

В конкурсе «Навстречу переменам — 2018» приняли участие 298 социально-предпринимательских проектов, направленных на помощь детям. С проектами-финалистами можно познакомиться на сайте фонда.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков.