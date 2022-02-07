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Tele2 на четверть увеличила число базовых станций в Алтайском крае

Tele2 сообщает об итогах развития покрытия в Алтайском крае. В 2021 году технические специалисты компании на 27% увеличили число базовых станций в регионе, уделив особое внимание качеству сети в небольших населенных пунктах. Проведенные работы позволили расширить покрытие и сохранить хорошую скорость мобильного интернета.

Tele2 на четверть увеличила число базовых станций в Алтайском крае.
Tele2 на четверть увеличила число базовых станций в Алтайском крае.
Источник: Tele2.

В 2021 году Tele2 на 27% увеличила число базовых станций в Алтайском крае. Технические специалисты модернизировали оборудование в Барнауле. Благодаря строительству новых базовых станций и установке дополнительных 4G-передатчиков на существующих площадках оператор повысил скорость мобильного интернета в краевом центре на 38%.

Также Tele2 улучшила покрытие в Камне-на-Оби и Заринске: число базовых станций в этих городах увеличено на треть, при этом скорость передачи данных в расчете на одного абонента выросла на 18%. Кроме того, новые объекты связи размещены в Бийске, Рубцовске, Алейске, Славгороде, Белокурихе. На каждой новой вышке смонтированы 4G-передатчики, обеспечивающие жителей быстрым интернетом.

В городах установлена примерно треть новых базовых станций. Остальные размещены в небольших населенных пунктах, в том числе в 43 деревнях и селах, где до этого не было сотовой связи Tele2. Эти вышки построены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который реализует ПАО «Ростелеком».

Инфографика.
Инфографика.
Источник: Tele2.

Более чем на 100 вышках по всему краю Tele2 разместила дополнительные 4G-передатчики. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть клиенты могут работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями, скачивать файлы и делиться контентом на комфортных скоростях.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

— В 2021 году жители края стали еще больше пользоваться мобильным 4G-интернетом. Трафик вырос на 38%. Чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов и обеспечить быстрым интернетом жителей сел и деревень, мы построили новые вышки в 77 населенных пунктах, а в 24 населенных пунктах установили дополнительное оборудование на существующих вышках. Это позволило разгрузить сеть и сохранить хорошие скорости интернета. В новом году мы продолжим предвосхищать ожидания наших клиентов, чтобы они могли решать любые задачи с помощью мобильного интернета Tele2.

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