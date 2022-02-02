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Tele2 на 11 п. п. опередила по уровню вовлеченности европейских телеком-лидеров

Tele2 делится результатами независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания Kincentric в 2021 году. В опросе участвовали около 8000 сотрудников оператора. Уровень вовлеченности составил 87%, и по этому показателю Tele2 на 11 п. п. опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе, а также на 4 п. п. — лучших работодателей мира.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: Tele2.

Партнером Tele2 по исследованию стала Kincentric — международная компания в сфере консалтинга с 25-летним опытом изучения вовлеченности и удовлетворенности сотрудников условиями работы. Программа «Лучшие работодатели», в рамках которой проходило исследование, — это объективная оценка организаций по единым для всего мира критериям.

Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 по итогам 2021 года составил 87%. Данный показатель характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше. Это напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса.

Еще один важный показатель — готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя. Результат Tele2 на 8 п. п. опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 п. п. — лучших работодателей мира. 90% сотрудников Tele2 поставили наивысшие баллы, отвечая на вопрос анкеты о готовности рекомендовать компанию как работодателя.

В 2019 году в Tele2 впервые исследовали новый показатель — индекс лидерства руководителей. Спустя два года оператор снова предложил сотрудникам ответить на вопрос, готовы ли они рекомендовать своего непосредственного начальника в качестве руководителя. В 2021 году компания продемонстрировала по этому показателю уверенный рост на 6 п. п. по сравнению с 2019 годом — результат составил 77%, что говорит о высокой эффективности лидерской модели Tele2.

Помимо этого, по итогам исследования Tele2 была сертифицирована как лучший работодатель в России по методологии Kincentric. Это звание получают компании, в которых вовлеченность, гибкость и адаптивность, вовлекающее лидерство и фокус на сотрудников достигают выдающихся значений по сравнению с другими организациями.

Елена Иванова,
заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

— Системная работа с вовлеченностью в Tele2 велась всегда, но предыдущие два года выпали на пандемию, поэтому абсолютным приоритетом для компании в этот период стали безопасность и здоровье людей. Мы глубоко убеждены: забота о сотрудниках — это лучшая инвестиция, которая самым позитивным образом влияет на финансовые результаты бизнеса. Итоги исследования в очередной раз подтвердили, что выбранная нами стратегия в сфере управления и развития персонала ведет к достижению нашей стратегической цели быть лучшим работодателем. Мы вновь показали прекрасный результат по всем измеряемым показателям, существенно превысив бенчмарки лидеров европейского телекома, лучших мировых работодателей, а также наши собственные ожидания.

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