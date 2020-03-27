Tele2 нарастила подключения через интернет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций — 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.
В Алтайском крае количество подключений через цифровой канал выросло почти в два раза. Росту способствовал запуск сервиса доставки SIM-карт и товаров из интернет-магазина в пределах Барнаула. Чтобы заказать новую или заменить старую SIM-карту, осуществить перенос своего номера в Tele2, теперь не нужно специально идти в салон — достаточно просто зайти на сайт оператора и оформить заявку на доставку. Курьер приедет в течение суток после оформления заказа. На текущий момент услуга доступна также в отдаленных районах города.
При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+". В Алтайском крае их выбрали 47% пользователей интернет-магазина.
Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.
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