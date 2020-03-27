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Tele2 нарастила подключения через интернет

Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми посетителями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 нарастила подключения через интернет.
Tele2 нарастила подключения через интернет.
Источник: архив компании Tele2.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций — 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

В Алтайском крае количество подключений через цифровой канал выросло почти в два раза. Росту способствовал запуск сервиса доставки SIM-карт и товаров из интернет-магазина в пределах Барнаула. Чтобы заказать новую или заменить старую SIM-карту, осуществить перенос своего номера в Tele2, теперь не нужно специально идти в салон — достаточно просто зайти на сайт оператора и оформить заявку на доставку. Курьер приедет в течение суток после оформления заказа. На текущий момент услуга доступна также в отдаленных районах города.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+". В Алтайском крае их выбрали 47% пользователей интернет-магазина.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280 ОГРН 1137746610088 зарегистрировано 18.07.2013 по юридическому адресу 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5, комната 33.

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