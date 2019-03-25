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Tele2 назначила коммерческого директора филиала в Алтайском крае

Tele2 сообщает о назначении на должность коммерческого директора филиала Tele2 в Алтайском крае Николая Лапшина. Ранее он возглавлял коммерческую службу филиала одного из федеральных мобильных операторов, а до прихода в Tele2 занимался цифровым маркетингом в одной из IT-компаний Тюменской области.

Tele2 составила рейтинг деловых поездок бизнес-клиентов.
Tele2 составила рейтинг деловых поездок бизнес-клиентов.
Источник: архив компании Tele2.

Николай Лапшин
Николай Лапшин
Источник: архив компании Tele2
Николай Лапшин родился в 1974 году в Кургане. В 1996 году с отличием окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2001 году успешно защитил диссертацию, присвоена ученая степень кандидата технических наук. В 2004 году Николай Лапшин получил второе высшее образование в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск).

В сфере телекоммуникаций Николай Лапшин работает 18 лет. Свою карьеру он начал в 2000 году в ЗАО «Телерадиотелефон» в Ханты-Мансийске, затем работал в ханты-мансийском филиале ОАО «Уралсвязьинформ». В 2007 году на позиции коммерческого директора филиала одного из федеральных мобильных операторов Николай Лапшин добился отличных показателей по выручке, росту абонентской базы и занимаемой доле рынка. До прихода в Tele2 он работал директором по маркетингу и развивал направление «Digital marketing» в одной из крупнейших IT-компаний Тюменской области.

Николай Лапшин будет руководить коммерческим департаментом Tele2 в Алтайском крае. В зону его ответственности входят развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания, контроль реализации маркетинговой стратегии, развитие цифровой инфраструктуры, увеличение доли пользователей услуг мобильного интернета в крае, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг.

Николай Лапшин увлекается сноубордингом и баскетболом. Женат, воспитывает двоих сыновей.

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