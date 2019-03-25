Tele2 назначила коммерческого директора филиала в Алтайском крае

В сфере телекоммуникаций Николай Лапшин работает 18 лет. Свою карьеру он начал в 2000 году в ЗАО «Телерадиотелефон» в Ханты-Мансийске, затем работал в ханты-мансийском филиале ОАО «Уралсвязьинформ». В 2007 году на позиции коммерческого директора филиала одного из федеральных мобильных операторов Николай Лапшин добился отличных показателей по выручке, росту абонентской базы и занимаемой доле рынка. До прихода в Tele2 он работал директором по маркетингу и развивал направление «Digital marketing» в одной из крупнейших IT-компаний Тюменской области.
Николай Лапшин будет руководить коммерческим департаментом Tele2 в Алтайском крае. В зону его ответственности входят развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания, контроль реализации маркетинговой стратегии, развитие цифровой инфраструктуры, увеличение доли пользователей услуг мобильного интернета в крае, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг.
Николай Лапшин увлекается сноубордингом и баскетболом. Женат, воспитывает двоих сыновей.