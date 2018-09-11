Tele2 обеспечила быстрым мобильным интернетом курорты Алтая.

Базовые станции, установленные в туристических местах Алтайского края, работают в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Первый сегмент сети 4G был запущен в Яровом. Для высокоскоростного мобильного интернета оператор использовал непрерывную полосу частот шириной 15 МГц. Она обеспечивает высокую пропускную способность и теоретический максимум скорости до 110 Мбит/сек. Также сеть 4G появилась поздней весной в Белокурихе, а в июне-июле технические специалисты оператора смонтировали и запустили базовые станции 4G в ряде населенных пунктов Алтайского района, в т.ч. Ае, Нижнекаянче и Бирюзовой Катуни.

Сразу после запуска новых базовых станций интернет-трафик в сети Tele2 начал расти. Поэтому уже в июле специалисты оператора увеличили емкость сети в Яровом, модернизировали транспортную сеть до Бийска и Алтайского района.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае: