Tele2 обеспечила быстрым мобильным интернетом курорты Алтая.

Базовые станции, установленные в туристических местах Алтайского края, работают в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Первый сегмент сети 4G был запущен в Яровом. Для высокоскоростного мобильного интернета оператор использовал непрерывную полосу частот шириной 15 МГц. Она обеспечивает высокую пропускную способность и теоретический максимум скорости до 110 Мбит/сек. Также сеть 4G появилась поздней весной в Белокурихе, а в июне-июле технические специалисты оператора смонтировали и запустили базовые станции 4G в ряде населенных пунктов Алтайского района, в т.ч. Ае, Нижнекаянче и Бирюзовой Катуни.
Сразу после запуска новых базовых станций интернет-трафик в сети Tele2 начал расти. Поэтому уже в июле специалисты оператора увеличили емкость сети в Яровом, модернизировали транспортную сеть до Бийска и Алтайского района.
Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Алтайский край привлекает множество гостей из других регионов страны. Нам важно, чтобы абоненты Tele2 могли комфортно пользоваться мобильным интернетом в путешествиях. Уверен, наши клиенты, приехавшие в Яровое в разгар сезона, оценили возможности мобильного интернета Tele2. В курортной зоне через нашу сеть ежедневно проходило до 1,5 Тб интернет-трафика. Учитывая это, мы продолжим расширять покрытие и емкость наших сетей 3G и 4G, чтобы наши клиенты могли пользоваться стабильным и быстрым мобильным интернетом там, где им это удобно.