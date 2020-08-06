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Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»

Tele2 продолжает действовать по другим правилам. Теперь в рамках программы «Выгодно вместе» можно объединяться в группы с друзьями, близкими и коллегами из разных регионов страны и получать скидки до 20% на ежемесячные платежи за связь.

Абоненты из разных городов в программе «Выгодно вместе»
Абоненты из разных городов в программе «Выгодно вместе»
Архив компании Tele2

Tele2 продолжает запускать выгодные продукты для своих клиентов. Оператор дает больше возможностей абонентам для экономии на ежемесячных платежах за связь. Пользователи получат скидку до 20% на плату по тарифу, если создадут группу с другими клиентами Tele2. При этом объединиться можно не только с абонентами своего региона, но и любого другого, где присутствует оператор. Участники группы могут пользоваться разными тарифами в разных городах и при этом оставаться на связи на выгодных условиях.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех — 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa с помощью услуги «Автоплатеж», предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%. Она распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2». Максимально в рамках программы можно объединить пять номеров. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатеж» и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы.

Предложением можно воспользоваться при подключении к Tele2 или переходе со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». При покупке комплекта SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2 создание группы происходит автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем действующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте.

Информация о скидках действительна на момент публикации

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