Tele2 обновила приложение «Мой Tele2», которым ежедневно пользуется более 1 млн клиентов. Tele2 изменил главный экран приложения: в нем появились лента историй, удобные инструменты пополнения баланса и панель быстрых действий. Оператор сохранил все преимущества старой версии и расширил возможности для запуска новых услуг Tele2.

Цель обновления приложения «Мой Tele2» — сделать его более технологичным и удобным для клиентов, гибким к внедрению инновационных продуктов и воплотить актуальные тренды в разработке мобильных приложений.

Приложение «Мой Tele2».

В дизайне приложения «Мой Tele2» появился новый элемент, который графически собирает базовую информацию об абонентском счете (баланс, номер телефона, остаток пакетов и название тарифа). Это «SIM-карта» Tele2. Если у клиента есть несколько номеров Tele2, он может пролистывать «карусель» виртуальных «SIM-карт» и просматривать информацию по каждой из них из приложения.

Еще одно новшество — это лента историй вверху главного экрана. Она позволяет рассказывать об инновационных услугах оператора, представлять лучшие предложения программы лояльности «Больше» и даже делать интересные подборки фильмов. Лента помогает абоненту получить практическую информацию о том, как удобнее пользоваться сервисом. Каждая «история» завершается целевым действием, например, предложением присоединиться к программе лояльности.

Среднее поле экрана, ряд под виртуальной «SIM-картой», занимает панель быстрых действий. Функции выбраны, исходя из самых частых запросов клиентов в личном кабинете. С помощью быстрой панели пользователи могут пополнить баланс, поделиться гигабайтами или настроить тариф. При этом для пополнения счета абонентам доступны платежные инструменты Apple Pay и Google Pay.

Ниже панели быстрых действий — навигационное меню основных функций, которое создано с учетом появления новых услуг. При запуске новых продуктов оператор сможет легко интегрировать их в приложение. Один из разделов меню — «Путешествия и роуминг», где абоненты проверяют стоимость звонков и интернета в поездках. Наконец, с главной страницы приложения клиенты могут обратиться в службу поддержки и оперативно решить свой вопрос.

В приложении «Мой Tele2» появилась новая вкладка «Финансы», которая консолидирует всю информацию о платежах клиента. Через этот раздел пользователи могут подключить обещанный платеж, привязать карту и просмотреть историю операций.

Программа лояльности «Больше» востребована клиентами Tele2, поэтому оператор сохранил за ней третью вкладку интерфейса. По итогам 2018 года число активаций в ней увеличилось более чем в пять раз. Программа позволяет клиентам получать скидки и кешбэк от многочисленных партнеров Tele2: ресторанов, кинотеатров, ювелирных магазинов, сервисов бронирования отелей и авиабилетов, языковых школ и др.

Сергей Колесняк,

директор по развитию цифрового канала Tele2: