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Tele2 обнулила трафик в мессенджере Discord для игроков

Tele2 дополнила тарифный план «Игровой» безлимитом на мессенджер Discord, популярный у геймеров. Тариф учитывает все потребности игроков. Помимо пакета мобильных услуг он включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch, а также премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

Фото из архива Tele2

Компания Tele2 первой на рынке мобильной связи запустила во всех регионах присутствия уникальный тарифный план «Игровой».
Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Ориентируясь на потребности геймеров, оператор расширил наполнение пакета, включив в него бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру Discord. При этом для абонентов других тарифных планов подключение услуги будет платным и составит 10 рублей в месяц при помесячной оплате или 50 копеек в день при посуточной.

Также на «Игровом» доступны эксклюзивные преимущества — абонентам не придется платить дополнительно за премиум-аккаунты в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships за все время пользования тарифом. Кроме этого, геймеры получат в играх уникальную боевую технику, нигде более не доступную. Так, вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется премиум-танк VIII уровня Т-44−100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день.
В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

Что касается мобильных услуг, тарифный план «Игровой» включает:

  • безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch,
  • 30 Гб интернет-трафика,
  • безлимитные разговоры внутри сети,
  • 700 минут для звонков на номера других операторов по России,
  • 100 SMS.

Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей — стоимость единая во всех регионах.

Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

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