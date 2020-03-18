Tele2 обнулила для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу. Оператор также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф .

Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф.

Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения заболевания и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с пандемией.

Оператор обнулил стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу:

7 ( 495) 870 45 09 — телефон столичного Департамента здравоохранения для обращений граждан , прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Путешественники , обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции , могут позвонить на номер для получения больничного листа.

495) 870 45 09 — телефон столичного Департамента здравоохранения для обращений граждан прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Путешественники обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции могут позвонить на номер для получения больничного листа. 7 ( 499) 251 83 00 — общий телефон Департамента здравоохранения города Москвы , куда можно адресовать вопросы о коронавирусе.

Помимо бесплатных звонков на справочные линии Tele2 сделала сайт стопкоронавирус. рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. Ресурс создан для объективного информирования населения о распространении вируса и борьбы со слухами.

Tele2 будет следить за развитием ситуации с распространением инфекции и предлагать абонентам новые решения для более эффективной борьбы с заболеванием.