Tele2 открыла зону для путешественников по «другим правилам» в Шереметьеве

Tele2 открыла Travel bar — новую зону для путешественников в аэропорту Шереметьево. Ее посетители смогут провести время ожидания рейса с пользой и пообщаться с гидом «по другим правилам» — местным жителем, который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения. Tele2 также предложит гостям Travel bar послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу.

Travel bar располагается в терминале В аэропорта Шереметьево, в зоне внутренних вылетов. Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона.

В Tele2 уверены, что никто не расскажет о городе лучше местных жителей, поэтому оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travel bar могут позвонить гиду «по другим правилам» — абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды Tele2 ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.TRAVEL. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi. TRAVEL есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Зона для путешественников по «другим правилам». Фото: архив компании Tele2.

Tele2 вместе с партнерами подготовила для гостей Travel bar специальные подборки книг и музыки в дорогу. Посетители зоны могут прослушивать новые альбомы и готовые плейлисты для поездок на «Яндекс.Музыке», а сервис Tele2 books предлагает пользователям библиотеку более чем 100 тысяч книг. Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travel bar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.

Инна Походня,

директор по маркетингу Tele2: