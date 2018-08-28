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Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока

Tele2 завершает работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа.

Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
Фото: архив компании Tele2

Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.

До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке «Мой Tele2» внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями.

  • Новости телекома

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