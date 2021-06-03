3 июня 25°C
﻿
Потребитель

Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ

Tele2 расширяет возможности тарифа «Везде онлайн», который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов. Ранее тариф был доступен лишь в нескольких регионах страны, а с 1 июня предложение действует на всей территории присутствия Tele2. Новые пользователи тарифа получат 2021 Гб трафика.

Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ.
Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ.
Архив Tele2.

«Везде онлайн» — это уникальный тариф с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Он ориентирован на активных пользователей стриминговой платформы с высокой потребностью в дата-трафике. Tele2 масштабирует тариф на всю Россию и начисляет новым клиентам объемный пакет трафика.

Новым клиентам, которые выбрали тариф «Везде онлайн» с 1 июня по 15 июля 2021 года, оператор предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса — 30 дней с момента его активации.

Олег Решетин,
директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Новый тариф „Везде онлайн“ уже показал свою популярность после пилотного запуска в части регионов страны. В июне мы расширяем географию действия тарифного предложения, чтобы еще больше наших абонентов могли смотреть фильмы, сериалы и ТВ-программы и трансляции спортивных событий вместе с Tele2».

Узнать подробности предложения «Везде онлайн» можно в личном кабинете, в салонах связи и на сайте оператора.

  • Новости телекома
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость