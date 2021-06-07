Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму.

Tele2 присоединилась к инициативе ФАС по противодействию звонкам, совершенным с нарушением законодательства. Компания подписала меморандум, направленный на борьбу с голосовым спамом, с ФАС и другими участниками рынка. В Tele2 действует многоуровневая система защиты клиентов от нежелательных вызовов, но участие оператора в общеотраслевой инициативе позволит эффективнее оградить абонентов от распространителей спама.

Tele2 подписала меморандум о противодействии голосовому спаму совместно с ФАС и другими участниками рынка на ПМЭФ-2021. Документ направлен на борьбу с нежелательными вызовами, которые массово поступают абонентам и навязчиво распространяют рекламу без получения их согласия. Цель инициативы — снизить число спам-звонков путем внедрения аналитических алгоритмов по их обработке и решений, позволяющих клиентам знакомиться с содержанием вызовов постфактум.

По данным Tele2, на одного абонента ежемесячно приходится 8−9 нежелательных звонков. Несанкционированный телемаркетинг занимает 60−70% от общего объема таких вызовов. Голосовой спам отрицательно влияет на качество клиентского опыта, заставляет абонентов переносить раздражение на поставщика мобильных услуг, создает дополнительную нагрузку на операторские call-центры и службы регулятора. За счет совершенствования алгоритмов Tele2 для распознавания спама число «успешных» нежелательных звонков поквартально сокращается.

На всех тарифах Tele2 действует первый контур защиты: встроенная антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Услуга бесплатна для абонентов, и им не нужно ничего подключать. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки Tele2 обрабатывает с помощью big data примерно 5−6 млн таких вызовов, включая звонки-сбросы.

В ближайшее время Tele2 бесплатно предложит абонентам базовый функционал услуги маршрутизации звонков в спам-бокс: она дает клиенту возможность прослушивать сообщения позже или получать их в текстовом виде. Еще один сервис — определитель номера, который маркирует спамера и дает абонентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги (чей номер определен) или отказаться от него.

Александр Роговой,

заместитель генерального директора по корпоративному развитию и трансформации Tele2: