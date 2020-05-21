Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт.

Tele2 получила награды в 6 номинациях премии СХ World Awards. Компания оказалась лучшей в двух номинациях, в трех категориях получила высокую оценку, а еще в одной — высокое одобрение жюри. Престижная международная награда вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Второй год подряд Tele2 успешно защищает проекты в рамках премии СХ World Awards и становится одной из лучших среди 200 компаний-участниц. Награда присуждается за самые интересные и успешные проекты, стратегии, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации в сфере клиентского сервиса, а также лучшим сотрудникам, руководителям и командам в индустрии клиентского опыта. Конкурс включал два этапа: эссе и защиту проектов, которая в этом году проходила онлайн. Участников оценивали 112 международных экспертов. Победителей выбирали путем тайного голосования.

Tele2 стала лучшей в категории «Командный лидер клиентского сервиса». Награду получила Елена Щербакова, руководитель контактного центра Tele2 в Ростове. За год контактный центр обработал более 15 млн обращений во всех каналах поддержки. Он первый в России и второй в мире прошел сертификационный аудит по международному стандарту качества ISO-18295.

Также оператор выиграл в категории «Онлайн клиентский опыт». Победы удостоился омниканальный подход компании к обслуживанию. Это значит, что клиент может получить помощь в любом удобном для него канале коммуникации с одинаково высоким уровнем сервиса. На данный момент Tele2 представлен в 16 каналах взаимодействия с клиентами.

Жюри высоко оценило проекты в категориях «Практика обучения и развития персонала», «Офлайн клиентский опыт», а также работу чат-бота оператора в рамках номинации «Цифровой клиентский опыт». Высокое одобрение жюри компания Tele2 получила в категории «Клиент в центре всего» за проект по поддержке и обслуживанию B2B-абонентов.

Елена Юрина,

директор по дистанционному сервису:

Качественный клиентский сервис — одна из важнейших составляющих успеха любого бизнеса. В Tele2 мы стремимся предоставить лучший сервис как с точки зрения оперативности, так и отношения к клиенту. Наши сотрудники демонстрируют высокий уровень вовлеченности и эмпатии. Мы предоставляем сервис в 16 каналах поддержки. Решение телефонного обращения в среднем занимает 2 минуты, а ожидание ответа — не более 40 секунд. Tele2 активно развивает обслуживание в digital-каналах. Клиенты компании охотно обращаются за поддержкой в соцсети и мессенджеры.

Оператор непрерывно работает над совершенствованием сервиса и внедряет инновационные решения, что способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2020 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 10 п. п.