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Tele2 поможет подготовиться к 23 Февраля и 8 Марта

Tele2 запускает праздничную акцию к 23 Февраля и 8 Марта. В салонах связи можно воспользоваться специальным предложением при покупке смартфонов, а также получить в подарок стильные наклейки и нашивки.

Источник: Tele2.

Tele2 поможет своим клиентам сократить время на поиск подарков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В розничной сети оператора можно приобрести популярные модели Xiaomi и Samsung со скидкой до 5500 рублей. Специальная цена действует при покупке комплекта, в который входит смартфон, услуги связи и страховка устройства.

Кроме того, в период акции в салонах связи Tele2 покупатели смартфонов получат в подарок комплект тематических стикеров или нашивок. Акция «Все сложится» продлится до 13 марта 2022 года. Подробнее об условиях специального предложения читайте на сайте tele2.ru.

Источник: Tele2.

Максим Соловьев,
коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«Смартфон — один из самых желанных подарков на 23 Февраля и 8 Марта. Чтобы порадовать клиентов, мы запустили акцию в нашей розничной сети — смартфоны Xiaomi и Samsung можно приобрести со скидкой от 3000 до 5500 рублей. Предложение актуально для моделей разных ценовых категорий. Уверен, что в салоне Tele2 каждый сможет выбрать полезные и функциональные подарки для своих близких».

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