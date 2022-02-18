Tele2 поможет подготовиться к 23 Февраля и 8 Марта

Tele2 запускает праздничную акцию к 23 Февраля и 8 Марта. В салонах связи можно воспользоваться специальным предложением при покупке смартфонов, а также получить в подарок стильные наклейки и нашивки.

Tele2 поможет своим клиентам сократить время на поиск подарков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В розничной сети оператора можно приобрести популярные модели Xiaomi и Samsung со скидкой до 5500 рублей. Специальная цена действует при покупке комплекта, в который входит смартфон, услуги связи и страховка устройства.

Кроме того, в период акции в салонах связи Tele2 покупатели смартфонов получат в подарок комплект тематических стикеров или нашивок. Акция «Все сложится» продлится до 13 марта 2022 года. Подробнее об условиях специального предложения читайте на сайте tele2.ru.

Источник: Tele2.

Максим Соловьев,

коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: