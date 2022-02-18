Tele2 поможет подготовиться к 23 Февраля и 8 Марта

Tele2 поможет своим клиентам сократить время на поиск подарков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В розничной сети оператора можно приобрести популярные модели Xiaomi и Samsung со скидкой до 5500 рублей. Специальная цена действует при покупке комплекта, в который входит смартфон, услуги связи и страховка устройства.
Кроме того, в период акции в салонах связи Tele2 покупатели смартфонов получат в подарок комплект тематических стикеров или нашивок. Акция «Все сложится» продлится до 13 марта 2022 года. Подробнее об условиях специального предложения читайте на сайте tele2.ru.
Максим Соловьев,
коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:
«Смартфон — один из самых желанных подарков на 23 Февраля и 8 Марта. Чтобы порадовать клиентов, мы запустили акцию в нашей розничной сети — смартфоны Xiaomi и Samsung можно приобрести со скидкой от 3000 до 5500 рублей. Предложение актуально для моделей разных ценовых категорий. Уверен, что в салоне Tele2 каждый сможет выбрать полезные и функциональные подарки для своих близких».