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Tele2 предлагает клиентам больше выгодных поездок

Tele2 запускает акцию совместно со службой каршеринга Cars7. До 31 октября клиенты могут получить 500 бонусных рублей на аренду автомобиля.

Tele2 предлагает клиентам больше выгодных поездок.
Tele2 предлагает клиентам больше выгодных поездок.
Фото: архив компании Tele2.

Tele2 приготовила привилегию для клиентов, которые пользуются каршерингом. До 31 октября абоненты оператора в Барнауле получат 500 бонусных рублей для оплаты любого тарифа поездки от компании Cars7. Бонусные рубли можно использовать до 30 ноября 2021 года.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту Tele2 достаточно зайти в программу лояльности «Больше» на сайте или в приложении «Мой Tele2» и активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести в приложении сервиса Cars7. Один клиент Tele2 может получить один промокод за все время действия предложения.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни — от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.

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