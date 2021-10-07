Tele2 предлагает клиентам больше выгодных поездок. Фото: архив компании Tele2.

Tele2 приготовила привилегию для клиентов, которые пользуются каршерингом. До 31 октября абоненты оператора в Барнауле получат 500 бонусных рублей для оплаты любого тарифа поездки от компании Cars7. Бонусные рубли можно использовать до 30 ноября 2021 года.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту Tele2 достаточно зайти в программу лояльности «Больше» на сайте или в приложении «Мой Tele2» и активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести в приложении сервиса Cars7. Один клиент Tele2 может получить один промокод за все время действия предложения.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни — от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.