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Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды

Tele2 запустила совместные акции с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше». Абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на «Мега-Микс» и второе мороженое «Сандей» в подарок.

Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав город, участвующий в акции и предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный промокод нужно показать кассиру ресторана «Бургер Кинг» или ввести номер купона на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение необходимо указать номер промокода в разделе «Купоны».

Абоненты Tele2 могут воспользоваться сразу двумя предложениями − скидкой 50% на «Мега-Микс» (большой набор хрустящих палочек «Чикен Фри», луковые кольца и картофель фри) и получить второе мороженое «Сандей» с топингом в подарок. Предложения действуют на самовывоз в ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг» в Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Омске до 31 июля 2020 года.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни — от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор регулярно разрабатывает новые интересные региональные предложения и пополняет список партнеров программы лояльности.

Максим Соловьев,
коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Сегодня, когда еще не все кафе и рестораны открыли свои двери для посетителей и жители Сибири в какой-то мере придерживаются режима самоизоляции, мы продолжаем разрабатывать интересные региональные предложения для наших абонентов. С новым партнером, сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», мы хотим поощрить наших клиентов приятными и вкусными бонусами и предоставить возможность продолжать вести образ жизни, к которому они привыкли.

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