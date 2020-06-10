Tele2 предлагает сибирякам второй смартфон за полцены.

Tele2 предлагает клиентам выгодный комплект: тариф и смартфон со скидкой 20%, второй смартфон за полцены или комплексную защиту телефона. Выгодные комплекты можно приобрести в кредит или рассрочку, воспользовавшись предложениями партнеров.

Предложение действует в розничной сети оператора восьми сибирских регионов: Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также республик Хакасия и Тува. Клиенты могут воспользоваться одним из вариантов программы в зависимости от своих потребностей. При покупке комплекта с одним смартфоном абонент получит скидку в размере 20% от розничной цены. Предложение распространяется на смартфоны популярных брендов — Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor. При покупке комплекта с двумя смартфонами в рамках акции клиенты получат скидку 50% на более дешевое устройство. Скидка распространяется на популярные смартфоны в среднем ценовом сегменте, в том числе аппараты Samsung и Huawei.

Выгодный комплект включает защиту устройства на год от наиболее вероятных рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств со счета в результате кражи смартфона. В течение 12 месяцев по окончании гарантии производителей страховой продукт защищает от рисков, связанных с поломкой смартфона. Стоимость страховки рассчитывается в зависимости от цены устройства. В комплект также входит подключение тарифа с большим пакетом мобильного интернета — «Мой онлайн+». Чтобы воспользоваться акционным предложением, клиенту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Подробную информацию об условиях акции можно получить у консультантов в салонах связи Tele2.

По итогам первого квартала 2020 года на долю покупок смартфонов приходится порядка 72% от всего товарооборота в фирменной рознице Tele2 в Сибири. Средний чек на покупку устройств в сибирской рознице оператора составляет около 8000 рублей и часто включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Наибольшие доли в продажах в фирменной рознице Tele2 занимают устройства брендов Samsung (более 20% в продажах), Xiaomi (17%), Huawei и Honor (по 15% каждый).

Максим Соловьев,

коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: