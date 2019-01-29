Tele2 предлагает выгодную цену.

Действуя по «другим правилам», Tele2 предлагает своим абонентам лучшее соотношение цены и наполнения услуг. В поддержку тарифных планов Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Команда Tele2 предстает в роли спецагентов, которые завершают важную миссию. Mr Gadget, Светлая Голова и Трюкач эффектно прибывают в штаб-квартиру Tele2 — на упряжке хаски, спортивном байке и даже на парашюте. Спецагенты сообщают боссу, что успешно справились с заданием. Харизматичный лидер благодарит команду за работу, но уточняет, что миссии не суждено завершиться. Босс сообщает агентам: «Останавливаться на достигнутом не наша черта, гарантировать лучшие цены и дальше будет Tele2». Новое видео доступно в YouTube по ссылке.

В Алтайском крае Tele2 продвигает тариф «Мой разговор». Всего за 100 рублей в месяц новые клиенты, подключившиеся к тарифному плану «Мой разговор», получают 5 Гб интернет-трафика и 200 минут. Клиентам также доступны неограниченные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. Тариф действует в поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.

Также абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они могут делиться гигабайтами с другими клиентами, пользоваться WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор» при нулевом и отрицательном балансе.

Подробнее о тарифе «Мой разговор» по ссылке.