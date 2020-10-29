Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября -1°C
Потребитель
21

Tele2 предлагает жителям Барнаула и Бийска больше кофе

Tele2 продлевает совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше». Клиенты Tele2 могут получить скидку 20% при заказе комбо-набора к бургеру и второй кофе в подарок при заказе в ресторанах быстрого питания.

Tele2 продлевает совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».
Tele2 продлевает совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».
Архив компании Tele2

Для этого достаточно в программе лояльности «Больше» на сайте или в мобильном приложении выбрать предложение в категории «Еда» и активировать его. Полученный в SMS код нужно сообщить кассиру или ввести на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение «Бургер Кинг» нужно указать промокод в разделе «Купоны».

Партнер программы лояльности предоставит клиентам Tele2 скидку 20% на комбо-набор к бургеру. Также клиенты оператора могут получить второй кофе — капучино или латте объемом 300 мл — в подарок. Предложение действует до 15 ноября 2020 года и не распространяется на доставку.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на интересы клиентов и предлагает скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни — от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Например, летом 2020 года клиенты Tele2 в Барнауле чаще всего выбирали в программе «Больше» фотокнигу в подарок в магазине «Мультфото», 3 бесплатные книги из специальной подборки «ЛитРес» и кэшбэк 5% при покупке в интернет-магазине AliExpress.

  • Новости телекома
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость