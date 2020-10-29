Tele2 предлагает жителям Барнаула и Бийска больше кофе

Tele2 продлевает совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности « Больше ». Клиенты Tele2 могут получить скидку 20% при заказе комбо-набора к бургеру и второй кофе в подарок при заказе в ресторанах быстрого питания.

Для этого достаточно в программе лояльности «Больше» на сайте или в мобильном приложении выбрать предложение в категории «Еда» и активировать его. Полученный в SMS код нужно сообщить кассиру или ввести на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение «Бургер Кинг» нужно указать промокод в разделе «Купоны».

Партнер программы лояльности предоставит клиентам Tele2 скидку 20% на комбо-набор к бургеру. Также клиенты оператора могут получить второй кофе — капучино или латте объемом 300 мл — в подарок. Предложение действует до 15 ноября 2020 года и не распространяется на доставку.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на интересы клиентов и предлагает скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни — от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Например, летом 2020 года клиенты Tele2 в Барнауле чаще всего выбирали в программе «Больше» фотокнигу в подарок в магазине «Мультфото», 3 бесплатные книги из специальной подборки «ЛитРес» и кэшбэк 5% при покупке в интернет-магазине AliExpress.