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Tele2 предлагает жителям Барнаула выгодную цену

Tele2 предлагает выгодные цены и актуальные тарифные предложения. Тариф «Мой онлайн» включает не только оптимальное соотношение минут и гигабайтов, а также ряд преимуществ, которые доступны абонентам оператора.

Архив компании Tele2.
Действуя по «другим правилам», Tele2 подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт по выгодной цене. Так, базовое наполнение тарифа «Мой онлайн» за 250 рублей в месяц включает 15 Гб интернет-трафика и 300 минут на все номера региона. При этом в личном кабинете пользователи могут настроить индивидуальные параметры — самостоятельно изменить пакет минут, трафика или добавить нужные опции.

Кроме этого в рамках тарифа «Мой онлайн» абонентам Tele2 доступен ряд преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий. Клиент может поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в стране, использующим пакетные тарифы Tele2. Также абоненты оператора могут воспользоваться «Маркетом Tele2» — это бесплатная онлайн-площадка для покупки и продажи пакетов минут, гигабайтов и SMS.

Кроме того, на тарифе «Мой онлайн» действует безлимит на соцсети и мессенджеры. Интернет-трафик не тарифицируется при использовании VK, FB, «Одноклассники», WhatsApp, Viber, «Там-там» и Telegram. Также абонентам доступны бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут и возможность при нулевом или отрицательном балансе пользоваться сервисами навигации «Яндекс» («Карты», «Навигатор», «Транспорт») и WhatsApp. На «Мой онлайн» действует защита от нежелательных подписок.

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