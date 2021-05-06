Tele2 предоставляет самый быстрый интернет в Барнауле.

Tele2 показала лучшие результаты по скорости передачи данных и качеству голосовых вызовов в ходе тестов, проведенных ФГГУП «Главный радиочастотный центр» на территории Барнаула. Средняя скорость передачи данных у Tele2 по итогам нескольких тысяч замеров превысила 10 Мбит/с.

Во время тестирования, которое проводилось со 2 февраля по 22 марта 2021 года, использовался специальный измерительный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех операторов связи, развивающих собственную инфраструктуру связи в регионе. Маршрут движения охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения, а также предусматривал заезды в микрорайоны и во дворовые территории.

Tele2 показала лучший результат по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту — около 10 Мбит/с, что почти на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Также у Tele2 — минимальная доля неуспешных соединений по протоколу HTTP. Она составила всего 2%. Чем ниже эта доля, тем более эффективно расходуется включенный в тариф пакет трафика, потому что устройству не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу. При проведении тестов было проведено почти три тысячи тестовых сессий.

В голосовой связи Tele2 также оказалась лучшей. Альтернативный оператор показал минимальные доли неуспешных попыток установления соединения (0,9%), обрывов установленного соединения (0,4%) и речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи (0,7%). Средняя разборчивость речи на соединение при этом была максимальной среди всех протестированных операторов. Для проверки качества голосовой связи Tele2 автоматический измерительный комплекс совершил более 7,5 тысяч звонков.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай: