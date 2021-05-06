Tele2 предоставляет самый быстрый интернет в Барнауле.

Во время тестирования, которое проводилось со 2 февраля по 22 марта 2021 года, использовался специальный измерительный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех операторов связи, развивающих собственную инфраструктуру связи в регионе. Маршрут движения охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения, а также предусматривал заезды в микрорайоны и во дворовые территории.
Tele2 показала лучший результат по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту — около 10 Мбит/с, что почти на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Также у Tele2 — минимальная доля неуспешных соединений по протоколу HTTP. Она составила всего 2%. Чем ниже эта доля, тем более эффективно расходуется включенный в тариф пакет трафика, потому что устройству не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу. При проведении тестов было проведено почти три тысячи тестовых сессий.
В голосовой связи Tele2 также оказалась лучшей. Альтернативный оператор показал минимальные доли неуспешных попыток установления соединения (0,9%), обрывов установленного соединения (0,4%) и речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи (0,7%). Средняя разборчивость речи на соединение при этом была максимальной среди всех протестированных операторов. Для проверки качества голосовой связи Tele2 автоматический измерительный комплекс совершил более 7,5 тысяч звонков.
Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:
— Полученные результаты свидетельствуют о хорошем планировании и качественной настройке сети связи в краевой столице. В прошедшем году мы много внимания уделили увеличению емкости сети и сохранению скорости мобильного интернета. Несмотря на рост потребления практически в полтора раза, мы смогли сохранить скорость на привычном нашим клиентам уровне. Результаты исследования ФГУП «Главный радиочастотный центр» для нас являются отличной оценкой нашей работы в регионе.