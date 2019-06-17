Барнаул — Tele2 открыл первый в Барнауле салон связи в коллаборации с сетью кондитерских Kuzina. Digital-корнер открылся на проспекте Ленина, 53 . Клиенты салона могут не только получить консультацию специалиста или оплатить услуги связи, но и выпить кофе или перекусить.

В одном совмещенном торговом зале площадью 45 квадратных метров расположены салон связи Tele2 и кондитерская Kuzina. Здесь посетители могут произвести все операции с номером и счетом, купить мобильное устройство или модный аксессуар к нему, воспользоваться услугами денежных переводов и страхования, а также купить хороший кофе и свежую выпечку.

Tele2 приглашает жителей Барнаула за связью и кофе архив компании Tele2

Tele2, последовательно развивая свою концепцию life style enabler, стала первой в России, соединив телеком-компанию и ресторанный бизнес, и вывела на российский рынок новый формат digital-кофейни. В мае 2017 года мобильный оператор и израильская сеть кофеен Cofix объявили о старте сотрудничества в Московском регионе и запустили совместную точку продаж. В Сибири первый ко-брендиговый салон связи Tele2 с сетью кофеен открылся в Томске в декабре 2018 года в коллаборации с Barbarista Coffee. Сегодня в Томске работают уже четыре подобных проекта. В конце мая еще одна digital-кофейня открылась в Новосибирске.

Николай Лапшин,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае: