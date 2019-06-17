Tele2 приглашает жителей Барнаула за связью и кофе

В одном совмещенном торговом зале площадью 45 квадратных метров расположены салон связи Tele2 и кондитерская Kuzina. Здесь посетители могут произвести все операции с номером и счетом, купить мобильное устройство или модный аксессуар к нему, воспользоваться услугами денежных переводов и страхования, а также купить хороший кофе и свежую выпечку.
Tele2, последовательно развивая свою концепцию life style enabler, стала первой в России, соединив телеком-компанию и ресторанный бизнес, и вывела на российский рынок новый формат digital-кофейни. В мае 2017 года мобильный оператор и израильская сеть кофеен Cofix объявили о старте сотрудничества в Московском регионе и запустили совместную точку продаж. В Сибири первый ко-брендиговый салон связи Tele2 с сетью кофеен открылся в Томске в декабре 2018 года в коллаборации с Barbarista Coffee. Сегодня в Томске работают уже четыре подобных проекта. В конце мая еще одна digital-кофейня открылась в Новосибирске.
Николай Лапшин,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Digital-кофейни являются отражением нашей стратегии «других правил» в фирменной рознице. Они позволяют нам на новом уровне взаимодействовать с клиентами, повышая уровень удовлетворенности после посещения салона связи. Также проекты в коллаборации повышают эффективность бизнеса каждого из партнеров с помощью кросс-промоушена. Ко-брендиговые торговые точки показывают отличные результаты. Количество посетителей в них в среднем на 15−20% выше, чем в классических салонах связи. Это выгодно обоим партнерам.