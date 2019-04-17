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Tele2 приросла виртуальной АТС

Tele2 фиксирует спрос на услугу «Корпоративная АТС» в связи с началом действия новых правил работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний. За год количество подключений услуги выросло на 63%. Наибольший рост зафиксирован в Новосибирске, Омске и Томске.

Tele2 приросла виртуальной АТС.
Tele2 приросла виртуальной АТС.
Фото: архив компании Tele2.

С 1 марта 2019 года аварийно-диспетчерские службы могут выбирать, как им регистрировать заявки на вызовы — в журнале заявок или в электронном виде. Теперь в обоих случаях необходимо использовать запись телефонного разговора, которая стала основанием выезда к месту происшествия. Для большинства УК решением стала услуга облачной телефонии.

За год количество новых клиентов, подключивших сервис «Корпоративная АТС» в Сибири, увеличилось более чем на 60%, что позитивно отразилось на выручке от облачного сервиса. Самыми активными пользователями виртуальной АТС стали бизнес-абоненты из Красноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула, где количество новых клиентов выросло на 155%, 168%, 148% и 200% соответственно.

«Корпоративная АТС» позволяет организовать колл-центр в своем смартфоне без покупки дополнительного оборудования. Основные преимущества облачной услуги — переадресация звонков и неограниченное количество одновременно принимаемых вызовов. Платформа также позволяет записать голосовое меню, проанализировать входящий трафик и организовать переадресацию вызовов внутри компании по коротким номерам.

Светлана Мороз,
руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Виртуальная АТС не требует какого-либо дополнительного оборудования, позволяя при этом пользоваться всеми нужными клиентам опциями: перераспределять звонки на один номер между несколькими людьми, быстро переключать вызовы между сотрудниками, записывать и прослушивать звонки. Мы разрабатывали и совершенствовали услугу, опираясь на потребности компаний, работающих на массовом рынке — от служб такси до медицинских центров, от спортивных клубов до управляющих компаний в сфере ЖКХ.

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