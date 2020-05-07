Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение

Заголовки stories в приложении «Мой Tele2» призывают вспомнить участников ВОВ онлайн: «Герои живы, пока жива память о них», «Память объединяет». Здесь же указана ссылка, которая ведет на страницу «Бессмертного полка». Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно заполнить простую анкету на сайте и добавить фото своего героя — участника войны. Коллаж пользователя станет частью видеоряда, который будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране.
Ранее Tele2 поддержал всероссийскую акцию «Ура Победе»: позвонив на номер 1945, абонент может бесплатно установить популярные военные мелодии в качестве гудка или рингтона на свой мобильный телефон. Следуя простым рекомендациям голосового меню, абонент может также послушать исторические хроники в исполнении легендарного советского диктора Юрия Левитана. Подробнее — на сайте проекта «Ура Победе».