Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение

Tele2 поддержала всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в 2019 году собрала более десяти миллионов человек. Tele2 запустил серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. Так оператор напомнил своим абонентам о возможности принять участие в проекте, несмотря на режим всеобщей самоизоляции.

Архив компании Tele2.

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В 2020 году всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Своим абонентам Tele2 напоминает о томчто необходимость оставаться дома не мешает собраться в виртуальном пространстве и почтить подвиги родныхучаствовавших в ВОВ. Оператор поддержал проект серией stories в своем приложении «Мой Tele2». Такой выбор обусловлен темчто ежедневно приложением пользуется более 2 млн человека аудитория в секунду достигает 20 тыс. человек.

Заголовки stories в приложении «Мой Tele2» призывают вспомнить участников ВОВ онлайн: «Герои живы, пока жива память о них», «Память объединяет». Здесь же указана ссылка, которая ведет на страницу «Бессмертного полка». Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно заполнить простую анкету на сайте и добавить фото своего героя — участника войны. Коллаж пользователя станет частью видеоряда, который будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране.

Ранее Tele2 поддержал всероссийскую акцию «Ура Победе»: позвонив на номер 1945, абонент может бесплатно установить популярные военные мелодии в качестве гудка или рингтона на свой мобильный телефон. Следуя простым рекомендациям голосового меню, абонент может также послушать исторические хроники в исполнении легендарного советского диктора Юрия Левитана. Подробнее — на сайте проекта «Ура Победе».