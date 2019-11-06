Tele2 реализует проект по развитию сети в Алтайском крае.

Tele2 реализует программу по развитию сети в Алтайском крае. До конца года мобильный оператор установит 16 базовых станций в черте города и малых населенных пунктах края.

С начала года Tele2 улучшила качество высокоскоростного мобильного интернета в Барнауле, запустив новые базовые станции на ул. Червонной, ул. Интернациональной и ул. Сизова, на Павловском тракте, в селах Лебяжье и Смоленское.

Впервые скоростной мобильный интернет 4G появился в поселке Бельмесево, селах Завьялово и Рассказиха, в поселке Сибирские Огни. Кроме того, Tele2 стала первым и пока единственным мобильным оператором, покрывшим сетью LTE село Сосновка. Теперь его жители могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае: