Tele2 реализует проект по развитию сети в Алтайском крае.

С начала года Tele2 улучшила качество высокоскоростного мобильного интернета в Барнауле, запустив новые базовые станции на ул. Червонной, ул. Интернациональной и ул. Сизова, на Павловском тракте, в селах Лебяжье и Смоленское.
Впервые скоростной мобильный интернет 4G появился в поселке Бельмесево, селах Завьялово и Рассказиха, в поселке Сибирские Огни. Кроме того, Tele2 стала первым и пока единственным мобильным оператором, покрывшим сетью LTE село Сосновка. Теперь его жители могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.
Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Проект по развитию сетевой инфраструктуры в Алтайском крае предполагает модернизацию существующей сети и существенное расширение покрытия. Сегодня в зоне покрытия 4G-интернета проживает 74% населения Алтайского края. Это более 1 750 000 человек. С января 2019 года мы увеличили количество базовых станций 4G на 19%. Мы стремимся сделать так, чтобы быстрый интернет был везде, где у нас есть голосовая связь.