Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 1°C
29

Tele2 реализует проект по развитию сети в Алтайском крае

Tele2 реализует программу по развитию сети в Алтайском крае. До конца года мобильный оператор установит 16 базовых станций в черте города и малых населенных пунктах края.

Tele2 реализует проект по развитию сети в Алтайском крае.
Tele2 реализует проект по развитию сети в Алтайском крае.
Источник: архив компании Tele2.

С начала года Tele2 улучшила качество высокоскоростного мобильного интернета в Барнауле, запустив новые базовые станции на ул. Червонной, ул. Интернациональной и ул. Сизова, на Павловском тракте, в селах Лебяжье и Смоленское.

Впервые скоростной мобильный интернет 4G появился в поселке Бельмесево, селах Завьялово и Рассказиха, в поселке Сибирские Огни. Кроме того, Tele2 стала первым и пока единственным мобильным оператором, покрывшим сетью LTE село Сосновка. Теперь его жители могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

Проект по развитию сетевой инфраструктуры в Алтайском крае предполагает модернизацию существующей сети и существенное расширение покрытия. Сегодня в зоне покрытия 4G-интернета проживает 74% населения Алтайского края. Это более 1 750 000 человек. С января 2019 года мы увеличили количество базовых станций 4G на 19%. Мы стремимся сделать так, чтобы быстрый интернет был везде, где у нас есть голосовая связь.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость