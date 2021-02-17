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Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

Tele2 подводит промежуточные итоги работы экологического проекта «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Наиболее активно этой возможностью пользуются жители регионов Поволжья, Урала, а также столицы. К данному моменту Tele2 собрала более 4000 телефонов. Сдать свой старый смартфон можно до 1 ноября 2021 года.

Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов.
Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов.
Архив Tele2.

Второй год Tele2 реализует операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. В 2019 году за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

В 2020 году география проекта расширилась и охватила 64 региона. Принести старые телефоны можно в салоны связи до 1 ноября 2021 года. За четыре месяца действия программы было сдано более 4000 устройств. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители регионов Поволжья: они сдали на утилизацию более 1000 телефонов. Более 950 устройств «сплавили» на Урале и около 530 — в Москве. Те, кто примут участие в программе до 1 ноября, получат сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а клиенты Tele2 — еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Tele2 провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, по сравнению с первой «Переплавкой» 2019 года на 23% увеличилось число тех, кто готов изменить свои привычки, чтобы улучшить экологию, — количество таких людей среди респондентов достигло 74%.

В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. Tele2 отправила телефоны в корпорацию «Экополис» — единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Проблема электронного мусора — одна из самых острых на планете. Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. Чтобы привлечь внимание к проблеме и поддержать проект «Переплавка» в 2020 году, оператор запустил рекламную кампанию, а также спецпроекты в СМИ и социальных сетях. Так, на канале «Пятница!» ведущие Андрей Бедняков и Анна Хилькевич поддержали проект, сняв телесториз с призывом заботиться о природе и приносить старые телефоны на утилизацию в салоны связи Tele2.

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