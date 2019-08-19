Tele2 улучшила покрытие мобильного интернета в 30 поселках Алтайского края.

Tele2 сообщает о модернизации сети более чем в 30 населенных пунктах Алтайского края. Компания расширила покрытие и увеличила емкость сетей 3G и 4G в местах летнего отдыха, а также на территориях дачных и коттеджных поселков.

Технические специалисты Tele2 запустили новые базовые станции в Первомайском районе в селах Баюновские Ключи, Бешенцево, Санниково, в Бийском районе в селах Енисейском и Верх-Катунском, в Тальменском районе в селах Озерки и Новоперуново, в Косихинском районе в поселке Украинском, в Троицком районе в поселке Гордеевском и селе Загайново, в Зональном районе в селе Буланиха, в Смоленском районе в селах Новотырышкино, Старобелокуриха и поселке Усть-Катунь, в Алтайском районе в селе Нижнекаменка, в Калманском районе в селе Зимари, в Павловском районе в селе Шахи, в Заринском районе в селе Новоманошкино, в Советском районе в селах Шульгин Лог и Красный Яр, а также поселке Сетовка, в Рубцовском районе на станции Мамонтово, в Поспелихинском районе на станции Озимой, в Шипуновском районе в селе Горьковском.

Также в результате модернизации оборудования в Алтайском крае повышено качество связи в рекреационных зонах самых популярных мест летнего отдыха. Комфортно пользоваться мобильным интернетом абоненты могут в окрестностях озера Яровое, где были установлены дополнительные базовые станции.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае: