Tele2 улучшила покрытие мобильного интернета в 30 поселках Алтайского края.

Технические специалисты Tele2 запустили новые базовые станции в Первомайском районе в селах Баюновские Ключи, Бешенцево, Санниково, в Бийском районе в селах Енисейском и Верх-Катунском, в Тальменском районе в селах Озерки и Новоперуново, в Косихинском районе в поселке Украинском, в Троицком районе в поселке Гордеевском и селе Загайново, в Зональном районе в селе Буланиха, в Смоленском районе в селах Новотырышкино, Старобелокуриха и поселке Усть-Катунь, в Алтайском районе в селе Нижнекаменка, в Калманском районе в селе Зимари, в Павловском районе в селе Шахи, в Заринском районе в селе Новоманошкино, в Советском районе в селах Шульгин Лог и Красный Яр, а также поселке Сетовка, в Рубцовском районе на станции Мамонтово, в Поспелихинском районе на станции Озимой, в Шипуновском районе в селе Горьковском.
Также в результате модернизации оборудования в Алтайском крае повышено качество связи в рекреационных зонах самых популярных мест летнего отдыха. Комфортно пользоваться мобильным интернетом абоненты могут в окрестностях озера Яровое, где были установлены дополнительные базовые станции.
Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Этим летом 4G-интернет Tele2 заработал в коттеджном поселке Сибирская Долина, в садоводствах «Прогресс», «Дорожник», «Рассвет» и «Медик», дополнительные станции стандарта 3G запущены в поселке Бельмесево, в садоводствах «Алтай», «Юбилейное», «Агрегат», «Мелиоратор», «Росинка». Для наших абонентов в преддверии летнего сезона мы модернизировали сеть в городах Белокуриха, Яровое, поселке Ая, особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Благодаря проведенному рефармингу частот (расширению полосы для LTE с 5 до 15 МГц) и запуску технологии MIMO 4X4 скорость передачи данных в расчете на одного абонента увеличена более чем на 60%. Также на трассах Барнаул — Новосибирск, Барнаул — Бийск, Бийск — Горно-Алтайск, Барнаул — Рубцовск мы увеличили число базовых станций третьего и четвертого поколений, что позволило значительно повысить скорость передачи данных для наших абонентов, находящихся в дороге.