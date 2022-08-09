9 августа
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Потребитель

Tele2 ускорила 4G-интернет в Барнауле

Tele2 точечно улучшила покрытие мобильного интернета в Барнауле. В городе установили дополнительные 4G-модули, которые увеличивают скорость передачи данных для пользователей.

Tele2 построила базовые станции в микрорайоне Поток Октябрьского района и жилом квартале «Времена года» Индустриального района. Установка новых объектов связи позволила перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы. Базовые станции обеспечивают жителей стабильной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом.

Также оператор разместил дополнительные 4G-модули в местах с высоким интернет-трафиком. Скорость передачи данных повысили в микрорайоне ВРЗ, а также в жилых кварталах в районе улиц Молодежная, Сухэ-Батора и Чеглецова. Благодаря увеличению емкости сети еще больше клиентов могут одновременно пользоваться соцсетями, смотреть видео и слушать музыку онлайн на комфортных скоростях.

Роман Князев, директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

«На улицах Малахова, Взлетной, Антона Петрова, Веры Кащеевой, проспекте Космонавтов мы запустили технологию 4G+ (или LTE Advanced). Она делает интернет на 30−50% быстрее, так как клиент может пользоваться сразу двумя разными частотами для загрузки данных в сети 4G. Кроме самого Барнаула, локальные улучшения покрытия мы провели в Новоалтайске, селе Санниково и поселке Сибирском Первомайского района».

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